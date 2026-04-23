〈世界史と音楽の旅が始まる。ジャズ誕生期、小泉八雲はニューオリンズでヴードゥーの歌を聞いていた！〉から続く

大航海時代は、南北アメリカにとっては「大侵略時代」でもあった。カリブ海から「消えた」先住民、そして1000万人を超える人々がアフリカ大陸から連行される。ポピュラー音楽誕生の背景となる、過酷な世界史の現実に迫る。

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音楽評論家の村井康司氏の新刊『世界史はジャズで踊る』（文春新書）より一部抜粋してお届けする。

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「大航海時代」と黒人奴隷

ジャズを含む南北アメリカ地域のポピュラー音楽は、ヨーロッパの文化・アフリカの文化・先住民の文化が複雑に入り混じって誕生したものです。ここで、その遠因となった世界史上の大事件についての話をしましょう。

1492年10月11日、クリストファー・コロンブス（クリストバル・コロン）が率いる船団が、カリブ海のサン・サルバドル島に到達しました。イタリア半島ジェノヴァ出身のコロンブスは、スペイン王室に掛け合って大西洋を渡ってインドに到達することを約束し、2ヶ月余りの航海の末、彼が思ってもいなかった未知の海域、カリブ海にやってきたのでした。

ジャック・アタリ『1942』には、コロンブスが最初の島に上陸した10月12日朝の様子が、次のように描かれています。

〈〈金曜日の朝に、彼は《王冠を戴いたフェルナンドとイサベルの頭文字を組み合わせた十字架を刺繍した旗を右手に持った》羽飾りをつけた記録係と一緒に上陸する。そこには数世紀前にオリノコ川からやってきたアラワク語族に属するタイノ族が住んでいて、彼らはその島をグアナハニと呼んでいる。コロンブスはその島をサン・サルバドール〔救世主〕と名づける。（略）おとなしい先住民が会いに来る。（略）コロンブスは彼らを人間とは考えていない。しかし彼は自分がまさにアジアにいるのだということを自分自身で確信し、また部下の者たちにも証明するために、彼らの言うことを理解したいと思う。〉（斎藤広信訳）〉

コロンブスは1502年までに都合4回カリブ海方面への航海を行いましたが、彼は1506年に亡くなるまで、自分が発見した島々はアジアの一部だと主張していたそうです。

16世紀に入るとヨーロッパ人たちは、コロンブスが見つけた地域はアジアではなく、今まで知らなかった広大な大陸とその周辺の島であるということに気づき、そこに植民地を作って利益を得ようとし始めました。現在ハイチとドミニカ共和国があるエスパニョーラ島やキューバ島などのカリブ海地域では、スペイン人たちは先住民を使役して農業や鉱山開発を行おうとしましたが、先住民たちの多くはヨーロッパ人たちに殺されたり、ヨーロッパから持ち込まれた疫病に罹患したりしてほぼ絶滅状態になり、それに替わる労働力として、アフリカから奴隷が連行されることになったのです。



「新大陸の悲劇」はコロンブスに始まる

この「カリブ海における先住民の〈絶滅〉」については、近年のDNA技術の進歩によって否定されつつあることが、井野瀬久美惠『奴隷・骨・ブロンズ――脱植民地化の歴史学』で報告されています。それによると、スタンフォード大学の遺伝学者カルロス・バスタメントの調査では、プエルト・リコの場合は人口の一〇〜一五パーセント、ドミニカ共和国では五パーセントに、タイノ（註：カリブ地域の先住民）のDNAが保持されているとのことです。井野瀬氏は続けて「人口調査に結婚・出生記録をクロスさせた歴史研究者の検証からは、スペイン人がタイノの女性を『妻』にすることが多かったこと、奴隷にされた『先住民』が『アフリカ人』に書き換えられた例が少なくないことも明らかになってきた。」と述べています。とは言え、カリブ海地域の歴史の表舞台から、比較的早い時期に先住民たちの姿が見えなくなってしまったことは事実でした。

一〇〇〇万以上の奴隷が新大陸に

カリブ海地域にアフリカからの奴隷が導入された時期は非常に早く、なんと1501年にスペインで黒人奴隷に関する法令が公布されています。それとほぼ同時に、最初の奴隷数十名がエスパニョーラ島の鉱山に導入されました（R・メジャフェ『ラテンアメリカと奴隷制』による）。16世紀初頭から19世紀末までの400年の間にアフリカから新大陸に連行された奴隷の総数は、最近の推計では1200万〜2000万人だとされます。

『カリブ海世界を知るための70章』（国元伊代編著）に引用されている”Trans-Atlantic Slave Trade Database”によれば、1501年から1900年までに南北アメリカに連行されたアフリカ人奴隷の総数は1233万7千人で、最も多い導入先はブラジルで553万3千人、以下、英領カリブ（ジャマイカ、バルバドス他）が276万4千、スペイン領（カリブ海と中南米大陸）が159万3千、仏領カリブ（ハイチ、マルティニーク、グアドループ他）が132万9千、と続きます。直接北米大陸に導入されたアフリカ人奴隷は47万3千人でした。

ちなみにブラジルがポルトガル領になったのは、1500年にポルトガル人ペドロ・アルヴァレス・カブラールがブラジルのバイーア近辺に到達したのがきっかけです。信じがたいことですが、1494年にスペインとポルトガルの間に締結されたトルデシリャス条約によって、大西洋のベルデ岬諸島から西に約2000キロ西の子午線（西経46度37分）の東側の新領土がポルトガル領、西側の新領土がスペイン領、ということになってしまったのです。その取り決めに従って、ブラジルの東側、大西洋岸から現在のサンパウロ付近までがポルトガルのものになったわけですね。

なんともむちゃくちゃな話でして、この両国の国力が衰えてくると、イギリスやフランス、オランダなどはそれに反発して、カリブ海の島々をどんどん自国のものにしてしまいます。「大航海時代」というのは、実のところはヨーロッパ人による「大侵略時代」だったのです。

ヨーロッパ人は、武器や装飾品などを対価として主に西アフリカの王たちから奴隷を購入し、それを船でカリブ海や新大陸に運びます。そこで奴隷労働によって生産された砂糖や綿花、タバコやコーヒーなどがヨーロッパで消費される、といういわゆる「三角貿易」のパターンが確立したのは、17世紀後半以降のことでした。アフリカから新大陸までの「中間航路」の間に病気や自殺などで亡くなったアフリカ人は全体の12パーセント強（15パーセント程度だという説もあります）だとされています。また、強制的に連行される前に殺された数も多く、アフリカからの奴隷連行の被害者の総数は数千万人いた、と考えられます。ヨーロッパ人の「新大陸発見」は、おそろしい数のカリブ海先住民とアフリカ人の生命を奪ったのでした。

この強制的な大変動は、カリブ海さらにはその周辺の音楽にも大きな影響を及ぼしますが、それは後に詳しくみていきましょう。

さらに当時のニューオリンズには、18世紀末から19世紀初頭にフランス領サン・ドマング（イスパニョーラ島西部、現在のハイチ）で起きた黒人革命によって逃亡してきたクレオールの子孫が相当数いたはずです。ハイチ革命は1791年の黒人奴隷の反乱に端を発し、黒人将軍トゥーサン・ルーヴェルチュール（1743〜1803）たちの活躍によって、1804年にナポレオン軍を破って黒人政権が誕生します。驚天動地ともいうべきこの革命の影響は大きく、ハイチの隣の島であるキューバにも多数の逃亡者が押し寄せたのですが、それについても後に詳述します。

「クレオール」という言葉について

ハーンが手紙で言及している「クレオール」とは、前述したように「フランスあるいはスペイン系とアフリカ系の混血の人たち」のことですが、実はこの言葉の意味はもっと広いんです。本書の後の方でも「クレオール」という単語が何度か出てきますので、ここで簡単な説明をしておきましょう。

『リーダーズ英和辞典』（研究社）で「creole」を引くと、以下のような説明があります。

1 クレオール《1）西インド諸島・中南米などに移住した白人［《特に》スペイン人］の子孫 2） メキシコ湾沿岸諸州の、フランス［スペイン］系移民の子孫 3）フランス［スペイン］人と黒人の混血児 4） 《古》アフリカから連れてこられた黒人に対して、西インド諸島・米大陸生まれの黒人 5） おおまかにLouisiana 州生まれの人》

2 クレオール語 《1）Louisiana州南部の黒人の話すフランス語を基盤とする言語 2）＝HAITIAN CREOLE》;〘言〙クレオール語《母語として用いられるようになったピジン語》」

ハーンが手紙で使っていた「クレオール」は、この語釈の「1―3」ですが、西インド諸島（カリブ海の島々）や中南米で生まれたヨーロッパ系の人たちも「クレオール」ですし、古くは新大陸で生まれたアフリカ系の人々も「クレオール」と呼ばれていたのでした。ヨーロッパとアフリカの人と言語と文化がアメリカス（南北アメリカの総称）で出会い、いつのまにかヨーロッパでもアフリカでもない新しい何かが生まれてきたことが「クレオール」であるのなら、本書でとりあげるジャズやラテン・ブラジル音楽はまさにクレオールそのものです。

（村井 康司／文春新書）