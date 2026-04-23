東京ホテイソン・ショーゴ、愛車は「芸能人で1番小さい車」 衝撃の“価格＆支払方法”にあの「まだ終わってないの？」
お笑いコンビ・東京ホテイソンが（たける・ショーゴ）が、22日までに更新されたYouTube「動画、はじめてみました【テレビ朝日公式】」の「あのちゃんねる」に出演。自身の愛車について明かした。
【動画】愛車は「芸能人で1番小さい車」…“愛車”に言及するショーゴ
この日は自動車ディーラーでのロケだが、あのは冒頭、車の免許をもっていないと告白。そこで、免許を持つショーゴがいる東京ホテイソンを助手として呼び出すことに。オープニングトークでショーゴは「車もってます。2年ぐらい前に買いまして」「113万円の軽自動車を、13分割しました」と告白。たけるから「珍しいね」と、ツッコまれると、ショーゴは「芸能人で1番小さい車に乗ってます」と胸を張った。
続けてたけるが「完済したんだっけ？」と聞き、「もうすぐです」と即答すると、あのは「まだ終わってないの？」とツッコミ。ショーゴが「小回りしか効かない」と話すと、あのは「体だけだ、でかいのは」と強烈なツッコミをあびせていた。
【動画】愛車は「芸能人で1番小さい車」…“愛車”に言及するショーゴ
この日は自動車ディーラーでのロケだが、あのは冒頭、車の免許をもっていないと告白。そこで、免許を持つショーゴがいる東京ホテイソンを助手として呼び出すことに。オープニングトークでショーゴは「車もってます。2年ぐらい前に買いまして」「113万円の軽自動車を、13分割しました」と告白。たけるから「珍しいね」と、ツッコまれると、ショーゴは「芸能人で1番小さい車に乗ってます」と胸を張った。
続けてたけるが「完済したんだっけ？」と聞き、「もうすぐです」と即答すると、あのは「まだ終わってないの？」とツッコミ。ショーゴが「小回りしか効かない」と話すと、あのは「体だけだ、でかいのは」と強烈なツッコミをあびせていた。