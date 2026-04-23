『ありのままの自分で、内定につながる 脇役さんの就活攻略書』は、特別な経歴や夢がなかった“普通の就活生”である著者が、1000冊以上の本を読み込み、自分に合った就活メソッドを築き上げ、食品大手を含む22社から内定を獲得した実体験をもとにした、どんな学生でも内定に近づく一冊です。「自己PRで話せることがない」「インターンに参加していない」といった就活に不安を抱く学生と、そっと背中を押したい保護者に読んでほしい就活戦略が満載です。今回は、売り手市場で「内定する人」と「落ちる人」の3つの違いについて著者である「就活マン」こと藤井氏が特別に書き下ろした記事をお届けします。

売り手市場でもうまくいかない理由

「27卒は売り手市場だから就活は楽」と言われることがありますが、実際に進めてみると、思うように内定が出ないと感じる方も多いと思います。

たしかに全体としては人手不足の影響もあり、採用数が増えている企業もあります。ただ、それは「誰でも受かる」という意味ではありません。

企業側は引き続き「自社に合う人」を選んでいます。つまり、採用のハードルが下がったわけではなく、「求める人材に当てはまる人が採りやすくなった」という状態です。

この前提を履き違えてしまうと、「売り手市場なのに受からない」という思い込みにつながってしまいます。

企業が求める人材とは？

では、企業が求める人材とは、実際にどんな共通点があるのでしょうか？

一つ目は、「企業目線で話していること」です。

自己PRや志望動機で、頑張ってきたことを自分の目線で話している人は多いです。ただ、企業が知りたいのは、「この人を採用するとどんなメリットがあるのか」です。

この視点を持ちながら志望動機をつくれるようになると、面接官との会話も続きやすくなるでしょう。

二つ目は、「面接の場数を踏んでいること」です。

準備に時間をかけすぎて、実際の面接経験が少ない状態だと、どうしても本番で力を発揮しにくくなります。面接は慣れの要素も大きいので、ある程度の回数をこなさないと緊張してしまうのです。

少しでもいいなと思った企業には積極的に応募し、「面接官と話す」という経験を積んでみましょう。企業が求める人材になるには、まず「話が通じる」ことが大切です。

三つ目は、「改善を回していること」です。

内定につながる人は、「今回の面接でうまくできたこと」「できなかったこと」を振り返っていることが多いです。

逆にいうと、なかなか内定に繋がらないという人は、不合格になった後に振り返りをせず、同じ状態で次の選考に進んでしまってはいないでしょうか。

この繰り返しになると、なかなか通過率は上がりません。面接の後に修正できるかどうかで、結果は大きく変わってきます。

就活は、環境よりも「どれだけ自分の動きを最適化できるか」で決まります。

売り手市場という言葉に安心するのではなく、自分の行動が結果につながる形になっているかを見直すことが大切です。

「環境がいいのに受からない」と考えるのではなく、「自分の動き方にズレはないか」を一度確認してみてください。

（本記事は『ありのままの自分で、内定につながる 脇役さんの就活攻略書』に関連する書き下ろしです）