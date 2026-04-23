◇プロ野球 セ・リーグ 巨人5-1中日(22日、前橋)

今季ワーストの6連敗を喫し、4勝17敗での借金13。開幕から苦しい状況が続く中日。

この試合の解説を務めたのは、中日で32年間にわたり投手として活躍した山本昌さん。現状のチームに「今年は下馬評も高くて楽しみにしていた。ケガ人が出ているのもあるんですけど、これだけミスが出ると勝てる試合も勝てないです。ジャイアンツも苦しい中で、ドラゴンズのほうがミスが多かった」とコメント。

特にこの巨人の2連戦では守備のミスが勝敗を分ける結果に。1戦目では金丸夢斗投手が6回まで無失点の好投も、7回にファーストのボスラー選手、ショート村松開人選手の悪送球からピンチ拡大。1イニング2つのエラーがきっかけとなり、最後は逆転負け。

この日の2戦目は、1点ビハインドの2回1アウト1、2塁の場面でショートゴロ。しかしセカンド田中幹也選手の送球が乱れ、6−4−3のダブルプレーを奪えず。3アウトを奪えずにいると3番石塚裕惺選手に痛恨の2点タイムリー3塁打。さらに4番ダルベック選手のマウンド上への内野フライを風の影響もあり、内野陣が捕球できず。記録はファースト阿部寿樹選手のエラーで、早々に4失点を許しました。この2試合で、中日は5つのエラーを記録しています。

打線は直近2試合で18安打を放つも2得点。投手陣はリーグワーストの92失点で、防御率4.06と厳しい成績。山本昌さんは「誰かが吹き飛ばすような…例えば1対0で完封するとか、ひとりで5、6打点を挙げるとか。そういうのがないとムードが変わらない」と発言。チームの悪い雰囲気を断ち切る圧倒的な活躍を望んでいました。