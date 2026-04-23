“バリッ”が快感すぎる♡話題の「バリッチェ」が全国発売！ご褒美アイスの新定番に

仕事や家事の合間に、ちょっと甘いものでリフレッシュしたい…そんな気分の日、ありますよね。そんなときにぴったりな“ご褒美アイス”が登場しました。森永乳業の「Variche（バリッチェ）」がリニューアルして全国発売へ！スプーンで表面のチョコを“バリッ”と割るあの感覚は、一度体験するとクセになる気持ちよさ。パリッとした音と手応えに癒やされながら、なめらかなアイスとチョコの絶妙なハーモニーを楽しめます。SNSでも「これはハマる！」と話題になっていて、思わずリピートしたくなる人が続出中なんだそう♡

“バリッ”がやみつき♡ストレス発散にもなる新感覚アイス

カップ表面を覆う分厚いチョコをスプーンで割ると、気持ちいい“バリッ”という音と手応え。この瞬間がクセになると話題で、ちょっとしたストレス発散にもぴったり。

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中にはチョコがたっぷり！

中にはさまざまな大きさのチョコがたっぷり入っていて、なめらかなアイスとの組み合わせで、ひとくちごとに違う食感が楽しめるのも魅力です。

パッケージも今っぽくて、つい写真を撮りたくなる可愛さ！

味もさらに進化♡最後まで飽きないおいしさにアップデート

「Variche（バリッチェ）チョコ＆バニラ」





今回のリニューアルでは、アイス部分の味わいもパワーアップ。バニラはコク深くリッチに、ストロベリーは甘酸っぱさがより引き立つ仕上がりに。

チョコとのバランスも絶妙で、最後まで飽きずに楽しめる一杯になっています。

「Variche（バリッチェ）チョコ＆ストロベリー

“バリッ”と割る瞬間から楽しい「バリッチェ」は、忙しい毎日のちょっとしたご褒美にぴったり。おうち時間のお供にはもちろん、頑張った日の自分甘やかしアイスとしてもおすすめです♡

一度食べたら、この“快感”やみつきになるかも。