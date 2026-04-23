ドル買い優勢 停戦延長もホルムズ海峡を巡る情勢は流動的＝ＮＹ為替概況 ドル買い優勢 停戦延長もホルムズ海峡を巡る情勢は流動的＝ＮＹ為替概況

リンクをコピーする みんなの感想は？

ドル買い優勢 停戦延長もホルムズ海峡を巡る情勢は流動的＝ＮＹ為替概況



きょうのＮＹ為替市場、ＮＹ時間に入ってドル買いが優勢となり、ドル円も１５９．６０円近辺まで一時上昇。序盤は１５９円台前半での上下動が続いていたが、前日はイランが和平協議に訪れず、バンス副大統領もパキスタンに向かわなかった。市場ではリスク回避の雰囲気も広がっていたが、その後にトランプ大統領が「協議が完了するまで」停戦を延長すると発表したことで、ひとまず懸念は後退している。



和平協議の見送りは驚きだったものの、停戦延長はある程度想定されていたシナリオではあった。市場も不安感は払しょくできないものの、落ち着いた反応となっていた。ただ、ホルムズ海峡を巡る情勢は流動的な中、原油の買い戻しと伴にドルも買いが優勢となった。



一方、全体的には様子見の雰囲気は継続。これ以上の状況悪化はないと見ているものの、着地点がなかなか見えない中で、動きも取りずらいようだ。ドル円も１６０円手前での推移が続いている。



ユーロドルは１．１７ドルちょうど付近に下落。一方、ユーロ円はロンドン時間に１８７．３５円近辺まで上昇していたが、１８６円台に伸び悩む展開。



ユーロは対ドルで過去１カ月間、Ｇ１０通貨の中で２番目に良好なパフォーマンスを示しており、中東紛争によるエネルギーショックが欧州経済を圧迫し、ユーロを押し下げるとの見方に反して推移している。ユーロは概ね安定しており、ヘッジコストも４月初旬までに紛争前の水準へ戻っている。オプション市場での安定した価格と低ボラティリティの組み合わせが、ユーロの強気ポジションの需要を生んでいると指摘。



投資家はユーロの先行きに強気で、ユーロドルが１．２０ドルまで上昇した場合に利益が出るオプションへの関心が再び高まっている。そのほか、一部のヘッジファンドもコールスプレッドなどの強気戦略を検討しているという。



ポンドドルは緩やかな売りに押され、１．３５ドルちょうど付近に下落。４月に入ってからのリバウンド相場は継続しているものの、ここに来て上値が重くなってきている。１００日線が１．３４ドル台半ば、２００日線が１．３４ドル台前半に来ており、目先の上値メドとして意識される。一方、ポンド円は堅調な推移を続けており、２１５円台での推移となっている。



アナリストは、スターマー英首相が元駐米英国大使マンデルソン氏の任命を巡り辞任を求める声に直面している割には、ポンドは比較的底堅く推移していると指摘。予測サイトでは、スターマー首相が６月までに退任する確率が３９％（１２月時点では６５％）まで低下しており、これがポンドをさらに売れない理由の１つかもしれないと述べている。



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

外部サイト