プロ・リーグ 25/26のチャンピオンシッププレーオフ第4節 クラブ・ブリュージュとメヘレンの試合が、4月23日03:30にヤン・ブレイデルスタディオンにて行われた。

クラブ・ブリュージュはクリストス・ツォリス（FW）、ニコロ・トレソルディ（FW）、ハンス・ファナケン（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するメヘレンはマイロン・ファンブレデローデ（FW）、ケリム・ムラブティ（FW）、バウケ・ブルスマ（FW）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の4分に試合が動く。クラブ・ブリュージュのカルロス・ボルジェス（FW）のアシストからウーゴ・ベトレセン（MF）がゴールを決めてクラブ・ブリュージュが先制。

しかし、10分メヘレンが同点に追いつく。マイロン・ファンブレデローデ（FW）のアシストからモリー・コナテ（MF）がヘディングシュートを決めて1-1。試合は振り出しに。

ここで前半終了。1-1の同点でハーフタイムを迎えた。

その直後の46分クラブ・ブリュージュが逆転。アレクサンダル・スタンコビッチ（DF）がゴールを決めて2-1と逆転する。

さらに56分クラブ・ブリュージュが追加点。ハンス・ファナケン（MF）のアシストからカルロス・ボルジェス（FW）がゴールで3-1。さらにリードを広げる。

さらに60分クラブ・ブリュージュが追加点。ウーゴ・ベトレセン（MF）のアシストからニコロ・トレソルディ（FW）がゴールで4-1。3点差となる。

68分、メヘレンは同時に3人を交代。テランス・クドゥ（DF）、ビル・アントニオ（FW）、フレドリック・ハンマー（MF）に代わりケアノ・バンラフェルグエム（FW）、マシモ・デクネ（MF）、ゴラ・ディウフ（DF）がピッチに入る。

71分、クラブ・ブリュージュは同時に3人を交代。ジョアカン・セイ（DF）、アレクサンダル・スタンコビッチ（DF）、ニコロ・トレソルディ（FW）に代わりビョーン・メイヤー（DF）、ラファエル・オニェディカ（MF）、ロメオ・フェルマント（FW）がピッチに入る。

78分クラブ・ブリュージュが追加点。ハンス・ファナケン（MF）がゴールで5-1。4点差となる。

81分、クラブ・ブリュージュが選手交代を行う。ウーゴ・ベトレセン（MF）からシセ・サンドラ（MF）に交代した。

86分、メヘレンが選手交代を行う。バウケ・ブルスマ（FW）からLenaerts Mauro（FW）に交代した。

86分、クラブ・ブリュージュが選手交代を行う。ハンス・ファナケン（MF）からグスタフ・ニルソン（FW）に交代した。

90+5分にメヘレンのゴラ・ディウフ（DF）にレッドカードが出され退場してしまう。

その直後の90+5分クラブ・ブリュージュが追加点。クリストス・ツォリス（FW）がPKで6-1。5点差となる。

そのまま試合終了。クラブ・ブリュージュが6-1で勝利した。

なお、メヘレンは9分にフレドリック・ハンマー（MF）、87分にモリー・コナテ（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-04-23 05:40:33 更新