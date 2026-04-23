開催：2026.4.23

会場：カウフマン・スタジアム

結果：[ロイヤルズ] 6 - 8 [オリオールズ]

MLBの試合が23日に行われ、カウフマン・スタジアムでロイヤルズとオリオールズが対戦した。

ロイヤルズの先発投手はマイケル・ワカ、対するオリオールズの先発投手はクリス・バジットで試合は開始した。

1回表、4番 ピート・アロンソ 2球目を打って右中間スタンドへのツーランホームランでオリオールズ得点 KC 0-2 BAL

1回裏、3番 ビンセント・パスクアンティノ 3球目を打ってライトスタンドへのホームランでロイヤルズ得点 KC 1-2 BAL

4回裏、5番 カーター・ジェンセン 5球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでロイヤルズ得点 KC 2-2 BAL、8番 レーン・トーマス 2球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでロイヤルズ得点 KC 3-2 BAL

6回表、6番 レオディ・タベラス 5球目を打ってライトへのタイムリーヒットでオリオールズ得点 KC 3-3 BAL、7番 ジェレマイア・ジャクソン 3球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでオリオールズ得点 KC 3-5 BAL、9番 コビー・メヨ 2球目を打って左中間スタンドへのスリーランホームランでオリオールズ得点 KC 3-8 BAL

6回裏、5番 カーター・ジェンセン 5球目を打ってセンターへのホームランでロイヤルズ得点 KC 4-8 BAL、9番 カイル・イズベル 3球目を打ってライトスタンドへのツーランホームランでロイヤルズ得点 KC 6-8 BAL

試合は6対8でオリオールズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はオリオールズのクリス・バジットで、ここまで1勝2敗0S。負け投手はロイヤルズのマイケル・ワカで、ここまで2勝1敗0S。オリオールズのヌニェスにセーブがつき、1勝0敗1Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-23 05:56:10 更新