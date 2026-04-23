プロ野球セ・リーグは22日、各地で3試合が行われました。

首位ヤクルトは広島に完封勝利。初回は連打で好機をつくり相手のバッテリーエラーで先制。4回には先発の山野太一投手の犠牲フライで2点目を奪います。投げては山野投手が6回無失点で両リーグトップ4勝目。キハダ投手は開幕から9試合連続セーブです。敗れた広島は9回は2死2･3塁の好機をつくるもあと一本が出ませんでした。

DeNAは阪神に連勝。6-6の8回に勝又温史選手が勝ち越しタイムリーを放ち、連日の乱打戦に決着。3回にホームランを放った佐野恵太選手は節目の1000試合でした。敗れた阪神は前日の16失点に続き、投手陣が振るいませんでした。

巨人は中日に地方開催で連勝。群馬・前橋で行われた一戦は、3番に入った石塚裕惺選手の2点タイムリー三塁打などで、巨人が4点を先制。7回にはダルベック選手の6号ソロで突き放します。投げては竹丸和幸投手が5回1失点10奪三振の力投で、前日の長野での一戦に続き、地方開催のゲームで連勝です。敗れた中日はこの日も2失策と攻守ともにふるわず、6連敗です。

セ・リーグは首位ヤクルトが2位阪神とのゲーム差を1.5に広げます。3位巨人は貯金3としました。開幕戦から4連敗スタートだったDeNAは、5連勝でついに勝率5割復帰。広島は借金5にふくらみ、最下位に沈む中日は4勝17敗の借金13で勝率.190と2割を切ってしまいました。

＜22日セ・リーグ結果＞

◆ヤクルト 2−0 広島

勝利【ヤクルト】山野太一(4勝)

敗戦【広島】大瀬良大地(1敗)

セーブ【ヤクルト】キハダ(9S)

◆DeNA 7−6 阪神

勝利【DeNA】レイノルズ(2勝)

敗戦【阪神】ドリス(1敗2S)

セーブ【DeNA】山粼康晃(6S)

本塁打【DeNA】佐野恵太2号【阪神】大山悠輔2・3号

◆巨人 5−1 中日勝利【巨人】竹丸和幸(3勝1敗)敗戦【中日】櫻井頼之介(2敗)本塁打【巨人】ダルベック6号