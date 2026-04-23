プロ野球パ・リーグは22日、各地で3試合が行われました。

西武は首位のソフトバンクに連勝。1点を追う2回、古賀悠斗選手の犠牲フライや西川選手がタイムリーで逆転します。投げては郄橋光成投手が9回1失点で3年ぶり完投勝利。西武はソフトバンクに連勝で今季初の3連勝です。敗れたソフトバンクは、打線が3安打と1得点と沈黙しました。

首位のオリックスはロッテに勝利。試合は同点の5回紅林弘太郎選手が3ランホームランを放ち勝ち越すと、投げては先発・曽谷龍平投手が7回1失点の好投でロッテ打線を封じ込みました。ロッテはルーキーの毛利海大投手が5回途中4失点で今季初黒星です。

4位の日本ハムは楽天に延長10回逆転勝利。1点を追う8回、清宮幸太郎選手がタイムリーで追いつくと、延長10回には、奈良間大己選手がサヨナラタイムリー放ち、劇的決着。楽天に連勝です。楽天は投手陣が粘れず、3連敗です。

パ・リーグは、オリックスが同率で並んでいたソフトバンクを抜いて、単独首位に浮上。劇的勝利の日本ハムは勝率5割に復帰。3位楽天とは0.5ゲーム差です。3連勝の西武は借金を2まで減らしました。

〈22日パ・リーグ結果〉

◆西武3-1ソフトバンク

勝利【西武】郄橋光成(2勝2敗)

敗戦【ソフトバンク】大関友久(1勝2敗)

本塁打【ソフトバンク】栗原陵矢4号

◆オリックス4-1ロッテ

勝利【オリックス】曽谷龍平(2勝)

敗戦【ロッテ】毛利海大(1勝1敗)

セーブ【オリックス】マチャド(4S)

本塁打【オリックス】紅林弘太郎3号

◆日本ハム5×-4楽天勝利【日本ハム】島本浩也(1勝)敗戦【楽天】田中千晴(2敗1S)本塁打【楽天】伊藤裕季也2号、浅村栄斗3号【日本ハム】淺間大基1号