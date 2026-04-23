「フローラＳ・Ｇ２」（２６日、東京）

牡馬相手のきさらぎ賞で僅差の３着と好走したラフターラインズは２２日、新コンビを組むレーンを背に美浦Ｗで併せ馬。エンセリオ（５歳３勝クラス）を追走し、手応え十分のまま迎えた直線では内に進路を取る。持ったままでもスムーズに加速体勢に入って、馬体を併せてフィニッシュ。時計は６Ｆ８２秒４−３７秒４−１１秒３を刻んだ。

初コンタクトを済ませた名手の表情も明るい。レーンは「いい調教ができました。落ち着いていて乗りやすかった。フットワークも問題なく、能力がありそうな感じ」と高く評価。これまで４戦全てで、上がり３Ｆはメンバー最速をマークしている。「末脚が切れる感じですね。これまでのレースＶＴＲを見て、最後の脚が優れているという感じがした」と、予感は確信に変わりつつある。追い切り前にはゲートの駐立も確認しており、「練習もうまくできて、精神的に心配なところもなかった」と手応えをにじませた。

見届けた小笠師は「先にゲートを確認してもらい、追い切りでは折り合いもつき手応えも十分だった。ジョッキーの感触も良かった」と目を細めた。未勝利戦での勝ち鞍がある東京コースに戻るのは歓迎材料。「しまいの脚はとてもいい。直線が長いのは向いていると思うし、距離が延びるのもいい」とトレーナーも期待を込めた。