「マイラーズＣ・Ｇ２」（２６日、京都）

復権を目指すアドマイヤズームは２２日、栗東ＤＰで最終追い。迫力満点の脚さばきで駆け抜け、好調をアピールした。爪の不安を抱えていた昨年はまさかの未勝利に終わったが、Ｇ１覇者の風格が戻ってきている。昨年のマイルＣＳで４着に激走したオフトレイルは栗東坂路でパワフルな動きを披露。今季初戦の東京新聞杯では１０着に敗れたが、得意の淀で３つ目のタイトルを手に入れ、春の大一番を見据える。

復権へ向けて態勢は万全だ。２４年朝日杯ＦＳの覇者アドマイヤズームは栗東ＤＰで最終追い。終始馬なりながら、推進力あふれるダイナミックなフットワークで６Ｆ８３秒９−３７秒８−１１秒５を計時した。友道師は「サラッとやりました。爪の不安もなく２歳時のいい頃に戻っています」と順調ぶりに深くうなずいた。

未勝利Ｖから臨んだ一昨年の２歳マイル王決定戦。２番手から最速上がりで突き抜ける横綱相撲で、昨年の皐月賞＆有馬記念覇者ミュージアムマイルを全く寄せ付けなかった。ただ、さらなる飛躍が期待された昨年に試練が待っていた。「爪に悩まされて、なかなか調教もできなかった」と悔しさをにじませた指揮官。ニュージーランドＴこそ２着と格好をつけたが、その後はＮＨＫマイルＣ１４着、スワンＳ６着、そしてマイルＣＳは態勢が整わず回避と、本領発揮がかなわないもどかしい１年となった。

今回はじっくり立て直され、約６カ月半ぶりの実戦復帰。「爪はもう良くなって全く心配ありません。しっかり時計も出ていますしね。精神的にも落ち着きが出てきたかな」と晴れやかな笑みを浮かべるトレーナー。悩みの種はすっかり解消され、充実ぶりがうかがえる。舞台は頂点を極めた淀のマイル戦。新コンビの武豊を背に、再び輝きを取り戻してみせる。