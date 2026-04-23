◇パ・リーグ ソフトバンク1―3西武（2026年4月22日 ベルーナD）

初回に援護を受け、その裏は3者凡退に仕留める理想の立ち上がりだった。ただ、ソフトバンク・大関はリードを守れなかった。

「序盤は変化球を狙われてしまった。相手がどんどん振ってきた。先制点をもらったのに逆転を許してしまったことは反省です」

2回に連打などで1死二、三塁とされ、古賀悠には高めに浮いた変化球を左翼へ運ばれる同点犠飛。なお、2死三塁では西川に決勝点となる適時二塁打を許した。4回無死ではカナリオに中越え三塁打を許し、岸の中犠飛で加点され今季2敗目を喫してしまった。

ただ、7日の対戦は4回1/3で6失点した相手に5回以降は立ち直り7回7安打3失点と粘りは見せた。15日の楽天戦からフォームを見直して「より力を入れられる」と今季、挑戦したワインドアップからノーワインドアップに戻した。さらに「ひねりを使う形にした」と出力アップへ改造を施し、最速145キロの直球を主体にし、一定の結果を示した。「真っすぐは最近の中では一番よかったですよ」と小久保監督も敗戦の中の光明に挙げた。

「ここから出力をさらに上げていく1、2週間にしたい」。先発の軸となるべき左腕は巻き返しを誓った。