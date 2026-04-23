タレントの若槻千夏（41）が22日に放送された日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（火曜後9・00）に出演。少額の詐欺だと思い込んだ出来事を振り返った。

この日のテーマは「ダマされやすい女と疑り深い女」。疑り深い派の若槻は、「詐欺に遭った」という話題で、「ニュースで見てたんですけど、凄い少額の小銭ぐらいのをちょっとずつ引き落とす詐欺がはやってます、みたいな」と切り出した。

そのニュースに強い印象を受けていた若槻。ある日、カード会社から「先日、夜中に120円を10回切られてます」と確認の電話があった。これを聞いた瞬間「この間見た詐欺だ!」と、若槻の脳裏にはニュースの内容がよぎった。

さらに「私、疑り深いんで、この電話も詐欺かもしれない」と疑い、「カード履歴見て、折り返していいですか?」と告げ、一度電話を切った。

しかし、慌ててカード履歴を確認したところ、「私がアプリのゲームで課金してたの」と明かした。まさかのオチにMCの上田晋也も大笑いし、スタジオも爆笑に包まれた。若槻は「慌てて折り返して“私です”って」と説明したことを振り返った。