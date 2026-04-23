◇パ・リーグ ソフトバンク1―3西武（2026年4月22日 ベルーナD）

ソフトバンクの栗原陵矢内野手（29）は22日、西武戦の初回にバックスクリーン右へ先制の4号ソロを放った。17日のオリックス戦以来、4試合ぶりの一発。同じ1996年度生まれで高校日本代表でバッテリーを組んだことがある高橋光の直球を完璧に仕留めた。だが、チームは逆転負けで今季初の3連敗となった。開幕から守り続けた首位から陥落し、2位に後退。首位の座を明け渡すのは昨年7月30日以来、266日ぶりだ。

打球がぐんぐん伸びていく。初回2死、栗原がバックスクリーン右にアーチを描いた。

西武・高橋光が1ボールから投じた147キロ直球を捉えた。4戦ぶりの一発となる4号ソロだ。ダイヤモンドを一周すると「左のお尻を意識して、いい打ち方ができたと思います」と自賛。4回以降は一人の走者も出せず、唯一の得点となった。

次こそは難敵を完全に攻略する。高橋光とは同学年で高校時代から知る間柄だ。2014年にタイで開催されたU―18アジア選手権でともに高校日本代表に選ばれ、バッテリーを組んだこともある。第2席以降は四球、一ゴロ、空振り三振で「3打席目前とか気合入ってる感じがした。個人的にはやっていて楽しいですけど、勝ちたかったですね」と語った。

昨季まで3年間の対戦成績は、打率・450（20打数9安打）、1本塁打、4打点と相性はいい。今季は8日に初対戦し、チームが8回2安打無得点に封じられた中、3打数1安打だった。「（今季は）2回やられているので、何とか次はという思い」と悔しさをにじませリベンジを誓った。

周東からバトンを託され新選手会長となったシーズン。5年ぶりの全試合出場を掲げて開幕を迎えた。昨季は右脇腹痛に泣かされ、オフには腰のヘルニア手術を受けた。「全試合に出てしっかりいい数字を残したい」という思いは強い。

ここまで全22試合に先発出場し、打率・291、4本塁打、9打点と好成績を収めている。オープン戦では打率・216、0本塁打と苦しみ開幕戦は7番だったが、結果を残して打順を上げ、13試合で3番を務めている。

チームは今季初の3連敗で首位から2位に後退したが、まだシーズンは始まったばかりだ。「1打席目に出た後、何とか2本目を出せるようにと思います」。どんな好投手も攻略し、チームをリーグ3連覇へ導く決意でいる。 （木下 大一）