「青葉賞・Ｇ２」（２５日、東京）

ダービーＴＲに東西から精鋭が集結。新緑の府中に秘めた素質がいよいよ解き放たれる。ゆりかもめ賞では２着に終わったものの、良血馬アローメタルは２２日、美浦Ｗの実戦さながらの３頭併せで万全の仕上がりをアピール。前走の悔しさを力に、世代の頂点を決める大一番への扉をこじ開ける。アザレア賞を快勝したブラックオリンピアは、栗東ＣＷで引き続き軽快な動きを見せた。距離を延ばして本領を発揮した実力馬。こちらもダービーへ向けて、さらに勢いを加速させる。

ダービー切符をつかみ取る。アザレア賞を勝って臨むブラックオリンピアは、栗東ＣＷで半マイル追い。軽快な脚取りで駆け抜け、４Ｆ５０秒９−３６秒４−１１秒３をマークした。友道師は「前走後は在厩で調整。もともと動く馬ではないけど、１週前にはいい負荷をかけられた。きょうは単走だったけど、疲れもなくていい感じ、いい雰囲気。ゆったりと成長しています」と納得の表情だ。

やや奥手のキタサンブラック産駒。「預かった時にダービーへ出走させたいと思った」とダイヤの原石を大事に育ててきた。新馬戦で２着に敗れ、２戦目も３着と振るわなかったが、慌てることなく成長曲線に合わせて地力を強化してきたことが、ここ２戦の鮮やかな連勝劇につながった。

特に、前走はコースこそ違えど、大舞台と同じ２４００メートル戦。最後は２着馬を手応え通りに突き放し、「前向きさも出て、効果がある」と初装着したチークピーシーズもプラスに働いた様子だ。視線の先に見据えるダービーへ向かうためにも、ここでの権利獲得は必須条件。「一戦ごとに力をつけてきた。デビュー前から広い東京の２４００メートルは合っていると思っていたので、一番いい状態でここに使える」と力を込めた指揮官。２度目の府中＆距離経験を武器にライバルを蹴散らす。