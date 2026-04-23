飼い主さんに「猫吸い」をされた猫ちゃんの表情が、シュールすぎると反響を呼んでいます。

話題の投稿は9万件を超える「いいね」が寄せられ「見てないで早よ助けくれと訴えている」「髪の毛が生えてるみたい！」「なんて可愛いお顔」などの声が上がっていました。

【写真：ママに『吸われる猫』→表情を見たら……笑わずにはいられない瞬間】

愛情表現のはずが

Xアカウント「しらす どんぐり ️はんぺん 」に投稿されたのは、飼い主さんに猫吸いされている猫ちゃんの姿です。

ママさんにギュッと抱きしめられているのは「しらす」ちゃん。目がまんまるになり、口が少し開き「絶望！」といった表情になっていたのだとか。

ママさんはひとしきり堪能したあとに、しらすちゃんに謝ったそうです。嫌がる様子さえも「猫あるある」として、多くの人をメロメロにさせていました。

そんな絶望顔を見せてしまったしらすちゃんですが、本来はとてもおっとりした性格なのだそう。普段はお姫様のような可愛いお顔でママさんに甘えているといいます。

しかし、弟猫の「はんぺん」くんが遊びたくてちょっかいを出してくるときは、しっかりと怒って指導をしているそうです。お姫様だったり厳しかったりと、表情豊かなしらすちゃんから今後も目が離せません。

あまりの「絶望っぷり」に思わず吹き出すX民続出

しらすちゃんの絶望の表情を見たXユーザーたちからは「「これから食べられます。猫はもうダメです」の顔」「失礼ながら笑っちゃいました」「絶望顔に爆笑してしまいました」などの声が寄せられていました。

Xアカウント「しらす どんぐり ️はんぺん 」では、しらすちゃんと弟猫たちの日常が投稿されています。

写真・動画提供：Xアカウント「しらす どんぐり ️はんぺん 」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。