巨人・山崎伊織投手（２７）が２２日、Ｇ球場で「右肩コンディション不良」による離脱後、初めてライブＢＰに登板し、３軍野手１０人に無安打２四球４奪三振で終えた。最速１４８キロの直球に変化球を交えて計３０球。「しっかり投げられました。（出力の部分は）もう少しはいけると思うんですけど、今日は確認だったので」と冷静に振り返った。

３月１５日に故障班に合流してから約１か月の時を経てこぎ着けた実戦形式。全てカウント１―１からスタートし、最後は身長２００センチの育成・フェリス、育成２年目の大砲候補・竹下から連続三振を奪って締めた。きっちりと打者に対して投げることをクリアした上で「やっぱり技術的なところはやることがいっぱいある」と自己分析した。

慎重に復帰への足取りを進める日々。その中で「ゆっくりもしていられない」という思いもあるからこそ、決して無理をしない範囲でメニューのペースが想定より速まった。「次にやることを先にやるみたいな感じです。いけそうなときに、例えばキャッチボールの強い球を今日１０球ぐらいにしとこうってのを１５球、２０球にしているとか。だからこそ、ダメな時は今日はやめておきますという時もあります」と説明した。

今後については「明日になってみて、肩をチェックしてもらってですね」と２３日に患部の状態を見て決めていく。「トレーナーさんたちにしっかりメニューを組んでもらってやっている。あとは僕が（１軍で）投げられるようになるだけです」。昨季１１勝でチームの勝ち頭だった男が、戻るべき舞台へ着実に近づいている。

◆山崎ライブＢＰ

亀 田 空三振

川原田 投ゴロ

笹 原 四球

北 村 右邪飛

村 山 四球

田 上 空三振

相 沢 遊ゴロ

松井蓮 一ゴロ

フェリス 空三振

竹 下 見三振

※カウントは１―１からスタート