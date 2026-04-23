いまやバラエティにドラマ、音楽番組と、テレビで見ない日はないほどに引っ張りだこのM!LK。その中でも特に注目が厚真ているのが、塩粼太智だ。直近でも『ザ！世界仰天ニュース 3時間スペシャル！』（日本テレビ系）や『上田と女がDEEPに吠える夜』（日本テレビ系）、『ニノなのに』（TBS系）、『テレビ×ミセス』（TBS系）など人気番組に多数出演。また、『よるのブランチ』（TBS系）のレギュラーメンバーや『ラヴィット！』（TBS）の水曜シーズンレギュラーメンバーに曽野舜太ともに選出されたりと、これからさらに活躍の場を増やしていきそうだ。塩粼はなぜこんなにもテレビ番組に重宝されているのだろうか。

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■『相席食堂』では体当たりのロケに千鳥も大絶賛

4月7日には『相席食堂』（朝日放送テレビ）に出演。京都府宇治市でのロケVTRに塩粼が登場した。話題になったのが、店を出たところで躓き、そのまま水の入った大きなバケツに頭から飛び込むシーンだ。スタジオでロケの様子を見ている千鳥の2人も揃って即座に“ちょっと待てぃ!!ボタン”を押して大爆笑。塩粼の体を張ったお笑いにノブは手を叩いて「素晴らしい」「素晴らしい滅です」と絶賛。大悟も「こうなってくると塩粼のおかげで水落ちも広がるね。別に水辺じゃないところでもいけるんやな」「大バケツさえあればどこでもいける」と感心していた。また、一升瓶を足の裏で挟むようにして乗りお手玉をするという大道芸に挑戦したところ、なんと一発で成功してしまうという運動神経の良さゆえのミラクルを起こしたり、通行人にフレンドリーに話しかけに行ったりと、1人のロケでも度胸を持って突き進む姿が印象的だった。

3月17日、24日には2週連続で『若槻千夏のうるさい心理テスト』（テレビ朝日系）に出演。若槻千夏とともに底抜けに明るい人柄同士、波長の合っているやり取りでこちらも話題になった。初対面ながらもお互いに「会ってみたかった」と話し、人見知りせずすぐに打ち解け合っていた様子。誰とでも気さくに話し、すぐに意気投合できる社交的な面も、塩粼が様々な番組に呼ばれる要因のひとつなのだろう。

■世間に定着しつつある塩粼の“飾らなさ”

振り返ると、塩粼はM!LKの注目度が急激に上がり始めた昨年頃から見る人を笑顔にしてきた。TikTokを始めとするSNSの投稿で、度々黒のTシャツ、黒の短パン、サンダルといったゲームの初期設定のような服を着ていることから“初期装備ニキ”の愛称で親しまれていた。、昨年8月放送の吉田仁人のレギュラーラジオ『M!LK 吉田仁人のレコメン！』（文化放送）にゲスト出演した際も“初期装備”の装いで登場（※1）。吉田に「これがまかり通るのが塩粼なんですよ」「これでいいとされる芸能人は塩粼太智のみです。ただ1人です」と言わしめたほど。塩粼の飾らないキャラクターが定着し始めていることを象徴するエピソードとなった。

その後も「好きすぎて滅！」で間奏の振付を元気に踊る様子が話題になると、それもまた「"Crazy坊や"が爆誕してて滅」という投稿文とともにさらにオーバーに踊る様子をSNSに投稿するサービス精神を見せた（※2）。このキャラクターは自分たちの曲に留まらず、ライブや番組の共演者との投稿でも遺憾なく発揮し、幾度となく話題となってきた。そんな、周りを笑わせてしまうほどのパワフルさも、今メディアが必要としているものなのかもしれない。

どんな需要にも全力で応えて番組を盛り上げる姿勢と、常に明るく社交的な雰囲気、そしてトーク力。そんな塩粼のバラエティ力を様々な番組が求めているのだろう。ゴールデンウィークには『逃走中』（フジテレビ系）への出演も決定。ミッション等で共演者と協力することもあるこの番組で、また塩粼の新たな魅力が見えてきそうだ。これからも彼がお茶の間を大いに楽しませてくれることに期待したい。

※1：https://x.com/reco_thursday/status/1961080902509072868※2：https://www.tiktok.com/@milk_official/video/7588855511911648530

（文＝池田夏葉）