◇プロ野球 パ・リーグ 西武3-1ソフトバンク(22日、ベルーナドーム)

西武がソフトバンクに連勝し今季初の3連勝。西口文也監督が、9回3安打1失点の郄橋光成投手と3打数2安打の西川愛也選手を称賛しました。

試合は1点を追う2回、2アウト2塁3塁のチャンスを作ると古賀悠斗選手の犠牲フライで同点、さらに西川選手がタイムリーを放ち、逆転に成功しました。投げては郄橋投手が4回以降相手打線を無安打に抑える好投。9回3安打1失点の完投勝利を挙げました。

試合後、西口監督は開口一番に「ナイスピッチングでした」とコメント。先発の郄橋投手について、「最後までしっかりと素晴らしい投球を繰り広げてくれたと思います」とたたえました。

最終回、3者連続三振で試合を締めた場面については、「本当に気持ちが入った、すばらしいピッチングでした」と回答しました。

今季2勝を挙げている郄橋投手の活躍に、「今年は内容も本当にいいし、充実してるんじゃないかと思います」と答えました。

さらに、3打数2安打の活躍でチームの勝利に貢献した西川選手について、「昨日見る限り不安はまだあったんですけど、今日のバッティング内容見る限り元に戻りつつあるなというふうに見えた」と答えました。

チームは今季初の3連勝。西口監督は、「選手たちもここ最近調子が良いですし、自信を持ってプレーしている結果じゃないですかね」と評価し、明日へ向け、「前回(のカード)やられているので、なんとかやり返したいと思います」と意気込みました。