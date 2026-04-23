「レースアンバサダーアワード2024」受賞のレースクイーン（レースアンバサダー）でモデルの央川かこ（31）が22日までに、自身のXを更新。貧血で倒れ、大きなケガをしたことを明かした。

黒のコスチュームを着用して撮影に臨んだ動画をアップし「今日は一日撮影でした コスチュームもメイクも照明もとーってもカッコよく撮って頂いたのでお楽しみに」と報告。その後の投稿で「昨日の夜中に貧血で倒れて大ケガしてしまったんだけど、現場の皆さんにカバーして頂いてなんとか撮影できたからよかった 当たりどころが悪かったら本当に危ないし、皆さんも貧血気をつけてください」と報告した。

ファンやフォロワーからも「心配です」「ダイエットしてると女性は貧血になりやすいのかな」「お肉いっぱい食べて血作ってください」「鉄分を摂取しましょう！」「レバー、あさり、納豆、食べて〜」「お大事になさってください」「ケガが早く治りますように」などのコメントが寄せられている。

央川は神戸市出身で、17年にレースクイーンの活動を開始した。現在は「au」のカーレースチームに所属している。19年にはミス・ジャパンの審査員特別賞も受賞。国内約400人のレースクイーン、レースアンバサダーらの中からファン投票で人気NO・1を決める総選挙イベントで上位5人に与えられる「レースアンバサダーアワード2024」を受賞。コスチューム部門では「raffinee Lady」のメンバーとしてグランプリに輝いた。宝塚音楽学校への在籍経験や秘書検定の資格も持っている。公称サイズは身長172センチ。「9頭身レースクイーン」とも称される。「かこ様」の愛称で人気で、SNSではレースや格闘技のラウンドガールの様子に加え、撮影やプライベートでの貴重なショットや、水着、振り袖、浴衣の写真なども投稿。25年8月29日にはランジェリー姿などのグラビアが雑誌に掲載され、デジタル写真集も発売。趣味は食べること。特技はタップダンス。好きなアニメは「名探偵コナン」。血液型O。