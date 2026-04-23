「会社員のお姉さん」と自称するインフルエンサーさとみあいが22日、自身のインスタグラムを更新。福岡でプロ野球を観戦した様子を投稿した。

「数年ぶりに、大好きな福岡へ 実は昔住んでいたこともある、思い出の場所なんです」と明かし、「当時はまだ『福岡ドーム』だったし、ホークスタウンもあって今はもうないんですよね？」と居住していた当時を振り返った。

球場では、ビールを片手に、ボディーラインの曲線美が際立つピチピチのピンク色トップス、ピンクのキャップ、デニムのミニスカートのコーディネート。「WBCをきっかけに、最近は野球の魅力にハマり中！！ もっと選手や応援歌をマスターして、いつかは応援席で全力熱唱が今の目標」と思いをつづった。球場前ではバッグのひもを斜めがけして笑顔を見せる姿もアップした。

ファンやフォロワーからも「なになにこの可愛い子は」「素敵な笑顔」「可愛すぎる〜」「ナイスバディ」「Sexy」などのコメントが寄せられている。

さとみは北海道出身。「ミスアサヒ芸能2025」の候補者にエントリー。SNSのプロフィル欄には「会社員のお姉さん」と記している。趣味はスポーツ観戦、競馬、パチンコ。特技は韓国語、バスケットボール。身長166センチ。スリーサイズはB92−W63−H95センチ。