ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）が、２１日（日本時間２２日）までにメジャー新記録と、２位の偉業を打ち立てたと、米データサイト「オプタスタッツ」が報じた。

メジャー新記録となったのは、「デビューからの２３試合で本塁打と四球の合計が３０に到達」という記録。村上は２１日（同２２日）の敵地・ダイヤモンドバックス戦で４戦連発となる９号を放ち、１四球を選んだことで、２６試合で９本塁打、２１四球となった。これまでデビューから本塁打と四球の合計が最速で「３０」に達したのは、１９８４年のアルビン・デービス（マリナーズ）の２６試合が１９２０年以降では最速だったという。

さらに、デビューからの９長打がすべて本塁打だったのは、オリックス、ソフトバンクでもプレーした経験のあるイ・デホ（李大浩）が２０１６年にマリナーズで記録した１０長打連続に次ぐ２位の記録だという。これまで村上は９本塁打を放っている一方で二塁打、三塁打は出ていない。

村上は開幕からの２３試合で７７打数１８安打の打率２割３分４厘、９本塁打、１７打点をマーク。９本塁打はＭＬＢ全体でもアルバレス（アストロズ）の１１本に次ぐ２位タイの記録となっている。