◆ファーム・リーグ 巨人３―１西武（２２日・ジャイアンツタウンスタジアム）

巨人の育成・鈴木大和外野手（２６）が２２日、自慢の快足で支配下再昇格へアピールに成功した。

ファームリーグ・西武戦（Ｇタウン）で負傷退場した知念に代わり、同点の３回に代打で緊急出場。左腕・冨士の直球を右翼線にはじき返し、好走塁で二塁を陥れた。続く丸の初球で三盗に成功し、やや浅めの中飛で本塁に生還。「初球からいける準備をできていたことが結果に出た。準備が自信につながっている」。相手投手の研究に余念のない背番号００１が、５０メートル走５秒７９の持ち味を存分に発揮して勝ち越し点をもぎ取った。

２１年育成１位で入団し、昨年は支配下昇格を勝ち取った。１軍で４試合に出場したが、今季から再び育成契約。「ダメならクビ」と強い決意で臨んでいる。キャンプ中から打撃面でも成長を見せ、２軍戦１８試合に出場して打率２割９分５厘。バントや進塁打など、打線のつなぎ役として味を出している。１２盗塁は同リーグ全体でトップの成績だ。「求められているのは脇役的な部分。しっかり目を向けて、地味なことをしっかりできているので続けたい」。再び２ケタの背番号を手にするため、己を磨く。