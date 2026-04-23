米１０年債利回り上昇 停戦延長も不透明＝ＮＹ債券概況
米国債利回り（NY時間16:26）（日本時間05:26）
米2年債 3.798（+0.019）
米10年債 4.303（+0.011）
米30年債 4.906（+0.006）
期待インフレ率 2.394（+0.012）
※期待インフレ率は10年債で算出
きょうのＮＹ債券市場、１０年債利回りは終盤に上昇に転じている。序盤はトランプ大統領が停戦延長を発表したことで、原油も下落していたことから、利回りも低下して始まった。ただ、ホルムズ海峡を巡る情勢は流動的な中、原油の買い戻しとともに利回りも上昇に転じている。
なお、この日は２０年債入札が実施され、最高落札利回りが発行日前利回り（ＷＩ）を下回ったものの反応は限定的っとなった。
２－１０年債の利回り格差は+５１（前営業日：+５２）。
＊米２０年債入札結果
最高落札利回り 4.883％（WI：4.892％）
応札倍率 2.68倍（前回：2.76倍）
MINKABU PRESS編集部 野沢卓美
米2年債 3.798（+0.019）
米10年債 4.303（+0.011）
米30年債 4.906（+0.006）
期待インフレ率 2.394（+0.012）
※期待インフレ率は10年債で算出
きょうのＮＹ債券市場、１０年債利回りは終盤に上昇に転じている。序盤はトランプ大統領が停戦延長を発表したことで、原油も下落していたことから、利回りも低下して始まった。ただ、ホルムズ海峡を巡る情勢は流動的な中、原油の買い戻しとともに利回りも上昇に転じている。
なお、この日は２０年債入札が実施され、最高落札利回りが発行日前利回り（ＷＩ）を下回ったものの反応は限定的っとなった。
２－１０年債の利回り格差は+５１（前営業日：+５２）。
＊米２０年債入札結果
最高落札利回り 4.883％（WI：4.892％）
応札倍率 2.68倍（前回：2.76倍）
MINKABU PRESS編集部 野沢卓美