畑芽育、実写『ブルーロック』帝襟アンリ役に決定 激闘のサッカープレイを収めた予告映像も
高橋文哉が主演する実写映画『ブルーロック』より、チームZとチームVが火花を散らす予告映像が解禁。さらに、追加キャストとして畑芽育の出演が発表された。畑は絵心甚八（窪田正孝）の右腕・帝襟アンリを演じる。
【動画】チームZとチームVのサッカープレイが圧巻！ 『ブルーロック』予告映像
累計発行部数5000万部を突破する同名の人気サッカー漫画（原作：金城宗幸・ノ村優介／講談社「週刊少年マガジン」連載）を実写映画化。
サッカー日本代表は長年得点力不足に陥っており、それを打開するために極秘のプロジェクト“青い監獄”（ブルーロック）が計画された。そこに集められた300人の高校生ストライカーたちは、数々のトライアルを受け、最後に勝ち残った者だけが、世界一のストライカーとなれるという。一方では、脱落者は日本代表入りの資格を永久に剥奪されるという残酷な条件付きだった。
無名の高校生プレイヤー・潔世一（高橋文哉）は、299人を蹴落とし、最強のエースストライカーとなれるか？
この度解禁された予告映像で描かれるのは、甚八（窪田）がモニタールームから監視する中、フィールドに集められた潔世一（高橋）率いるチームZと、その前に立ちはだかる絶対王者・チームVによる生き残りを懸けた運命の一戦。負ければ脱落のサバイバル・マッチで、己を信じ突き進むストライカーたちのエゴがぶつかり合う。櫻井海音演じる蜂楽廻、高橋恭平（なにわ男子）演じる千切豹馬、K（＆TEAM）演じるチームVのエース・凪誠士郎の新たなプレーシーンをはじめ、熾烈を極める激闘を捉えた映像に仕上がっている。
さらに、映像内では甚八（窪田）の右腕であり、“日本代表のW杯優勝”という夢を叶えるため“ブルーロック”プロジェクトを発足させた、日本フットボール連合の新入職員・帝襟アンリ（畑）が初公開に。畑は『ブルーロック』に出演するにあたり「国内外で多くの方に愛されている作品であり、実写化への期待の大きさを感じる中で緊張や不安もありましたが、それ以上にこの作品に参加できることをとても光栄に思います。撮影現場は常に高い集中力に包まれながらも、作品に真摯に向き合う皆様の姿に支えられ、丁寧に役と向き合うことができました。原作の魅力を大切にしながら、その世界観を誠実にお届けできていたら嬉しいです」と撮影を振り返りながら語った。
実写映画『ブルーロック』は、8月7日全国公開。
畑芽育、松橋真三プロデューサーのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■畑芽育（帝襟アンリ役）
この度、映画「ブルーロック」にて帝襟アンリ役を務めさせていただきます。国内外で多くの方に愛されている作品であり、実写化への期待の大きさを感じる中で緊張や不安もありましたが、それ以上にこの作品に参加できることをとても光栄に思います。撮影現場は常に高い集中力に包まれながらも、作品に真摯に向き合う皆様の姿に支えられ、丁寧に役と向き合うことができました。
私が演じたアンリは、窪田正孝さん演じる絵心甚八とご一緒する時間が多く、近くで窪田さんのお芝居に触れ、多くの学びを得ることができました。原作の魅力を大切にしながら、その世界観を誠実にお届けできていたら嬉しいです。
■松橋真三プロデューサー
かわいいからと言って、帝襟アンリを甘く見てはいけない。
何せ、絵心甚八にオファーしブルーロックプロジェクトを立ち上げた張本人なのだから。
日本フットボール連合の新入職員ながら、組織に意見することを恐れず、企画力と実行力を持ち、己の信じる道を突き進む改革者。彼女もまた強烈なエゴイストです。
自分もこんな人間になりたいと憧れる方もたくさんいると思います。
そんなアンリを畑芽育さんなら、真っ直ぐに演じてくれるのではないかと思い、オファーさせていただきました。
奥ゆかしくも、瞳の奥に強い光を宿し、情熱を持って演技に挑む姿に感銘しました。そして、絵心甚八との掛け合いも息がぴったりで、皆様に楽しんでいただけると確信しております！
【動画】チームZとチームVのサッカープレイが圧巻！ 『ブルーロック』予告映像
累計発行部数5000万部を突破する同名の人気サッカー漫画（原作：金城宗幸・ノ村優介／講談社「週刊少年マガジン」連載）を実写映画化。
サッカー日本代表は長年得点力不足に陥っており、それを打開するために極秘のプロジェクト“青い監獄”（ブルーロック）が計画された。そこに集められた300人の高校生ストライカーたちは、数々のトライアルを受け、最後に勝ち残った者だけが、世界一のストライカーとなれるという。一方では、脱落者は日本代表入りの資格を永久に剥奪されるという残酷な条件付きだった。
この度解禁された予告映像で描かれるのは、甚八（窪田）がモニタールームから監視する中、フィールドに集められた潔世一（高橋）率いるチームZと、その前に立ちはだかる絶対王者・チームVによる生き残りを懸けた運命の一戦。負ければ脱落のサバイバル・マッチで、己を信じ突き進むストライカーたちのエゴがぶつかり合う。櫻井海音演じる蜂楽廻、高橋恭平（なにわ男子）演じる千切豹馬、K（＆TEAM）演じるチームVのエース・凪誠士郎の新たなプレーシーンをはじめ、熾烈を極める激闘を捉えた映像に仕上がっている。
さらに、映像内では甚八（窪田）の右腕であり、“日本代表のW杯優勝”という夢を叶えるため“ブルーロック”プロジェクトを発足させた、日本フットボール連合の新入職員・帝襟アンリ（畑）が初公開に。畑は『ブルーロック』に出演するにあたり「国内外で多くの方に愛されている作品であり、実写化への期待の大きさを感じる中で緊張や不安もありましたが、それ以上にこの作品に参加できることをとても光栄に思います。撮影現場は常に高い集中力に包まれながらも、作品に真摯に向き合う皆様の姿に支えられ、丁寧に役と向き合うことができました。原作の魅力を大切にしながら、その世界観を誠実にお届けできていたら嬉しいです」と撮影を振り返りながら語った。
実写映画『ブルーロック』は、8月7日全国公開。
畑芽育、松橋真三プロデューサーのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■畑芽育（帝襟アンリ役）
この度、映画「ブルーロック」にて帝襟アンリ役を務めさせていただきます。国内外で多くの方に愛されている作品であり、実写化への期待の大きさを感じる中で緊張や不安もありましたが、それ以上にこの作品に参加できることをとても光栄に思います。撮影現場は常に高い集中力に包まれながらも、作品に真摯に向き合う皆様の姿に支えられ、丁寧に役と向き合うことができました。
私が演じたアンリは、窪田正孝さん演じる絵心甚八とご一緒する時間が多く、近くで窪田さんのお芝居に触れ、多くの学びを得ることができました。原作の魅力を大切にしながら、その世界観を誠実にお届けできていたら嬉しいです。
■松橋真三プロデューサー
かわいいからと言って、帝襟アンリを甘く見てはいけない。
何せ、絵心甚八にオファーしブルーロックプロジェクトを立ち上げた張本人なのだから。
日本フットボール連合の新入職員ながら、組織に意見することを恐れず、企画力と実行力を持ち、己の信じる道を突き進む改革者。彼女もまた強烈なエゴイストです。
自分もこんな人間になりたいと憧れる方もたくさんいると思います。
そんなアンリを畑芽育さんなら、真っ直ぐに演じてくれるのではないかと思い、オファーさせていただきました。
奥ゆかしくも、瞳の奥に強い光を宿し、情熱を持って演技に挑む姿に感銘しました。そして、絵心甚八との掛け合いも息がぴったりで、皆様に楽しんでいただけると確信しております！