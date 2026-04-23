◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人５―１中日（２２日・前橋）

巨人は中日に連勝した。開幕戦で２８・５歳だったスタメン野手の平均年齢は、この日は２５・８歳。阿部監督は今後も若手にチャンスを与える方針を示した。

―３番・遊撃でプロ初スタメンの石塚がプロ初打点となる２点三塁打。

「期待しているから使っているので。チャンスをものにしてほしい。打ったのはもちろん素晴らしかったんですけど、その後の打席は反省することはたくさんあると思うので。それぐらい求められているものが高い選手だと思います」

―石塚は初球から思い切り振れていた。

「振るのは誰でもできるのでね。あとはどうコンタクトしていくか。そこが課題ですよね」

―３番起用の狙いは。

「じゃあ誰に３番打たせればいいの（笑）。期待を込めているし、チャンスだぞっていうのを分かってもらいたいし。それだけです」

―連日、若手が活躍。

「どんどん使っていこうと思っていますし、そこでいいものを見せてくれれば使い続けていこうかなと思っています」

【２２日の巨人スタメンと年齢】

１（中）佐 々 木〈２６〉

２（左）キャベッジ〈２８〉

３（遊）石 塚〈２０〉

４（一）ダルベック〈３０〉

５（捕）大 城〈３３〉

６（三）小 浜〈２４〉

７（右）平 山〈２２〉

８（二）浦 田〈２３〉

９（投）竹 丸〈２４〉

※丸数字は年齢