▼ウォーターリヒト（石橋師）うちの厩舎に来て初めて当該週にしっかり時計を出した。太めというわけじゃないが舞台も（近場の）京都なので。このひと追いで良くなったし状態はいい。

▼エルトンバローズ（花田助手）週を重ねるごとに動けています。今朝はブリンカー効果もあって手応えのある動きでした。

▼オフトレイル（吉村師）坂路単走でいつも通り。以前よりポジション取りの幅が広がってきた。決め手は上位のものを持っているし得意の京都で下り坂を生かせれば。

▼キョウエイブリッサ（武市師）時計はそんなに目立っていないけど、在厩で使ってきているので気分良く走らせた。上積みは見込めると思う。

▼クルゼイロドスル（高橋義師）1週前に太宰君に乗ってもらいました。特質を含めて見てもらうのが目的で、折り合い面は全く問題ありませんでした。今朝も坂路で動きは良く、自信を持って送り出せます。

▼ショウナンアデイブ（高野師）凄くいいと思います。スムーズで7歳とは思えない、若々しい動きでした。ここまで凄く順調です。マイルは合っていますね。

▼ファインライン（松永幹師）動きが良く、状態はいい。惜しい競馬もあったし前走は勝てて良かった。

▼ファーヴェント（坂井）コントロールが難しくて速い時計になってしまいましたが、悪くなかったと思います。

▼ブエナオンダ（北村助手）そんなに時計を出さず、しまいの反応を確かめる程度で。前走も差のない競馬をしていましたし条件はいいと思います。

▼ベラジオボンド（上村師）在厩でここに備えた。坂路で負荷をかけ、状態はいい。デビューした頃からポテンシャルが高かった。

▼マテンロウスカイ（松永幹師）今朝も動けているし、状態自体は悪くない。元々、芝で走っているし、重賞も勝っているので。スタートを決めてほしい。

▼ランスオブカオス（奥村豊師）先週、帰厩後1本目にしては物足りない感じだったので今朝はCWコースでブリンカーを着けて長めに追い切りました。十分、動けていますよ。京都や阪神のマイルが一番合う。

▼レディントン（瀬間助手）先週しっかりやっていますし、今日もいろんなオプションがあった中、さらっとやりました。しまい馬なりでしたが反応も良く、いつも通り動けています。

▼ロングラン（和田勇師）年齢的にズブさは出てきたけど、輸送もあるので今週はセーブ気味にやった。順調です。