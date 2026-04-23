「第173回天皇賞・春」の1週前追い切りが東西トレセンで行われ、今季初戦の大阪杯からG1連勝をもくろむ昨年のダービー馬クロワデュノール（牡4＝斉藤崇）がCWコース併せ馬で圧巻の動きを披露。不動の主役を印象付けた。

団野（レースは北村友）を背に馬場への登場シーンから放つ圧倒的存在感。ひと叩きされたことで表情は明らかに精悍（せいかん）さが増した。先行するイクオクコウネン（3歳未勝利）、センツブラッド（4歳オープン）を相手に6F82秒2〜1F11秒1とシャープに伸びて大外から豪快に最先着（イクオクコウネンに首差）を果たした。斉藤崇師が目を細める。

「問題なく順調に来ています。（前走後に）楽した分、少し気持ちが抜ける感じがあったので外を回して、しっかりやりました。動き出しが少しもたついたけど、その後はしっかり動けていた。これで上がってくるんじゃないですか」

上昇度は青写真通り。陣営は大阪杯の前から天皇賞・春を目標にしていたと言うから、今がより完成形、理想像に近い。前走では昨年の宝塚記念覇者メイショウタバル以下を完封。独壇場になる天皇賞・春だ。