独自の品ぞろえが人気の新潟市のスーパー・マスヤ味方店の栗林礼奈さんが3月、代表取締役に就任。新たな展望を示しつつも、今後も地域とのつながりを大切にするスーパーでありたいと思いを語りました。

4月22日、新潟市中央区のホテルに姿を現したのは、新潟市南区のスーパー・マスヤ味方店の栗林礼奈さん。



3月5日、社長に就任し、4月22日就任式が行われました。栗林さんといえば…



【栗林礼奈さん】

「スーパーの女性店長という存在が県内でも稀。私らしい視点でおもしろいスーパーの取り組みができればいい」



店長就任後、お客の心をつかむ個性的な商品の展開や積極的なSNSの発信に力を入れたところ、4年間で売り上げを3倍に伸ばした栗林さん。



去年2月には全国の中小企業の若手後継者による新規事業のプレゼンテーションコンテスト、“後継ぎ甲子園”の関東大会で見事最優秀賞グランプリを受賞していました。



独自の視点を大切に他とは違う戦略を武器として店に貢献してきた栗林さん。社長として今後、掲げる目標の一つが…



【栗林礼奈さん】

「新店舗が2028年5月にオープンする」



マスヤ味方店の隣の敷地に600坪の新店舗をオープンすると発表。事業を拡大する一方で、やはり大切にするのは地域とのつながりです。



【栗林礼奈さん】

「デジタルが加速していく一方で、やはり人と人とのつながりや温もりに、もっと価値が生まれてくると思っている。私たちは地域コミュニティ×ファンコミュニティ、食体験×出会い。マスヤが新潟の観光の目的地、マスヤがあるから新潟に来たというふうにしたい」



店長時代と同じように自分が魅力を感じた商品を多くの人と共有していく…地域の人とつくり上げる新たな店舗はオープンキッチンなども設置予定でエンターテインメント性も加えながら、さらなる進化を遂げたい考えです。



【栗林礼奈さん】

「誰かの心を振るわせられるような、ハートフルな、パワースポットのようなお店をつくっていきたい」