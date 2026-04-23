【経済指標】

＊米週間石油在庫統計（バレル・前週比）23：30

原油 +192.5万（4億6573万）

ガソリン -457万（2億2837万）

留出油 -342.7万（1億0813万）

（クッシング地区）

原油 +80.6万（3057万）

＊（）は在庫総量



【発言・ニュース】

＊米２０年債入札結果

最高落札利回り 4.883％（WI：4.892％）

応札倍率 2.68倍（前回：2.76倍）



＊イラン協議は２４日にも「あり得る」

米国とイランの第２回目の協議は、早ければ金曜日にも開催される可能性があると、トランプ大統領およびパキスタン関係筋の話を伝わった。



＊イラン、現時点で２４日に米国と交渉する計画はない

米国とイランの第２回目の協議は、早ければ２４日金曜日にも開催される可能性があると、トランプ大統領およびパキスタン関係筋の話が報じられていた。トランプ大統領は「可能だ」とテキストメッセージで回答していた。



＊米財務長官

ベッセント米財務長官は２２日、ペルシャ湾岸の同盟国多数に加え、複数のアジア諸国から、通貨スワップラインの提供要請が米国にあったと述べた。同長官はその上で、国外でのドル建て融資を支援するこうした取り決めがまとまる可能性を指摘した。



＊イラン、ホルムズ海峡で３隻目の船舶が攻撃

ホルムズ海峡で３隻目の船舶が攻撃を受け、緊張が高まっている。トランプ大統領がイランとの停戦延長と、イランが統一提案を提示するまで、封鎖は継続すると表明した後の出来事。

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