◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人５―１中日（２２日・前橋）

ボールの勢いそのままに、巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手（２４）の体がくるりと舞った。４回無死から連打を浴びて迎えた２死一、三塁のピンチ。代打・辻本をアウトコースいっぱいの１４９キロ直球で見逃し三振に仕留め、ゆっくりとマウンドを降りた。「しっかり腕を振って、ピンチを脱することができたので良かった」。投げた勢いでずれた帽子を、丁寧にかぶり直した。

緩急で翻弄（ほんろう）し、三振の山を積み上げた。２回まで、奪ったアウトは全て三振。「チェンジアップも良かったですし、真っすぐが良かったのでより生きた」。中１１日と万全の状態でマウンドに上がり５回１失点、プロ最多を更新する１０奪三振。球団の新人左腕では伊藤芳明以来、６７年ぶり２人目となる２ケタＫで、阿部監督も「チェンジアップが効果的に効いていた」と大絶賛した。２回１死二塁の打席では中前にうれしいプロ初安打で好機を広げ、一挙４得点にも貢献。すべてがうまくかみ合った。

不慣れなマウンドを苦にしなかった。今季３登板は全て東京Ｄで、同球場は自身初。それでも「社会人のときはそんなところ（でやる試合）ばっかだったので、あまり気にしたことがない」。社会人時代は関東に限らず数々の地方球場を経験。多くの球場で投げてきた実績は自信となって積み重なった。この日は傾斜の緩さを感じつつも、回を重ねるごとに順応。「徐々にあってきて、最終的にはいい感じで投げられた」と納得の表情を浮かべた。

２４歳、まだまだ進化の途中。球団初の新人開幕勝利を飾った開幕戦の２日前、実はジャンプ測定でキャンプから過去最高の数値をたたき出していた。ブルペン、ランニングも好感触で体の仕上がりは最高潮。勢いそのままにマウンドに上がり、６回１失点で巨人の歴史を変えた。

一般的に、登板翌日は疲労などが原因でパフォーマンスは下がるもの。しかし２勝目を挙げた１０日のヤクルト戦（東京Ｄ）の次の日に計測すると、なんと登板２日前の数値を超えていた。神田トレーナーも左腕の底力に「自分の体を動かせる能力はピカイチ。だからこそもっと伸びしろを感じる」と期待を寄せるほど。どこまで成長するのか、天井は計り知れない。

これでチームトップの３勝目。「次も勝てるように頑張ります！」。ナイターの明かりに照らされ、自信あふれる瞳がキラキラと輝いた。（北村 優衣）

【記録メモ】

▼…新人の竹丸（巨）が１０奪三振。巨人のルーキーで１試合１０三振以上は（★は左投手）

３６秋 沢村栄治（２度）

５９年★伊藤芳明（１度）

７９年 江川 卓（２度）

８６年 桑田真澄（１度）

９５年 河原純一（１度）

９９年 上原浩治（３度）

０３年 木佐貫洋（６度）

〃 久保裕也（２度）

１１年 沢村拓一（１度）

１３年 菅野智之（４度）

１７年 畠 世周（２度）

２６年★竹丸和幸（１度）

チーム全員が新人だった３６年の沢村栄治を含め、１７年８月２７日阪神戦で１１三振を奪った畠以来１２人目。左腕では５９年９月２日大洋戦で１１Ｋの伊藤＝写真＝に次いで２人目だ。

▼…竹丸は３勝目。巨人の新人で４月までに３勝以上は、１５年４月までに４勝を挙げた高木勇人以来。左腕になると、０７年４月までに３勝の金刃憲人以来になる。