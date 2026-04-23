巨人・石塚裕惺が王以来６６年ぶり 高卒２年目以内のクリーンアップ初戦で安打 打点は松井以来
◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人５―１中日（２２日・前橋）
巨人が２４年ドラ１・石塚裕惺内野手（２０）の初物づくしの活躍で、中日に快勝した。「３番・遊撃」でプロ初スタメン出場し、２回にプロ初の長打となる２点三塁打で初打点をマークした。
巨人は高卒２年目の石塚が３番・遊撃手で先発。昨年から通算１１試合目で初めての先発がクリーンアップ（３、４、５番）での出場となった。
５０年の２リーグ制後、高卒２年目までにクリーンアップで先発した巨人打者と、その試合数は
年数 打順＝（３）（４）（５）
５６年〈１〉坂崎一彦＝−−２
５７年〈２〉坂崎一彦＝２−−
６０年〈２〉王 貞治＝４８−１４
９３年〈１〉松井秀喜＝２５−−
９４年〈２〉松井秀喜＝１２９−−
２４年〈２〉浅野翔吾＝１−３
今年〈２〉石塚裕惺＝１−−
浅野以来５人目。このうち初先発が３、４、５番いずれかの打順は、５６年の坂崎に次いで２人目になる。
石塚は第２打席の三塁打でプロ初打点をマーク。５人のうちクリーンアップ初試合で安打は、６０年に左前安打の王に次ぎ２人目。打点は押し出し四球を選んだ松井に次いで、こちらも２人目。長打と適時打は石塚が初めてだった。（阿部 大和）