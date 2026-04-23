◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人５―１中日（２２日・前橋）

巨人が２４年ドラ１・石塚裕惺内野手（２０）の初物づくしの活躍で、中日に快勝した。「３番・遊撃」でプロ初スタメン出場し、２回にプロ初の長打となる２点三塁打で初打点をマークした。

巨人は高卒２年目の石塚が３番・遊撃手で先発。昨年から通算１１試合目で初めての先発がクリーンアップ（３、４、５番）での出場となった。

５０年の２リーグ制後、高卒２年目までにクリーンアップで先発した巨人打者と、その試合数は

年数 打順＝（３）（４）（５）

５６年〈１〉坂崎一彦＝−−２

５７年〈２〉坂崎一彦＝２−−

６０年〈２〉王 貞治＝４８−１４

９３年〈１〉松井秀喜＝２５−−

９４年〈２〉松井秀喜＝１２９−−

２４年〈２〉浅野翔吾＝１−３

今年〈２〉石塚裕惺＝１−−

浅野以来５人目。このうち初先発が３、４、５番いずれかの打順は、５６年の坂崎に次いで２人目になる。

石塚は第２打席の三塁打でプロ初打点をマーク。５人のうちクリーンアップ初試合で安打は、６０年に左前安打の王に次ぎ２人目。打点は押し出し四球を選んだ松井に次いで、こちらも２人目。長打と適時打は石塚が初めてだった。（阿部 大和）