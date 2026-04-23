「ＤｅＮＡ７−６阪神」（２２日、横浜スタジアム）

ビジター球場の歓声が響くベンチ裏で、阪神・藤川球児監督は敗戦を冷静に受け止めていた。今季２度目の連敗は２戦連続の投壊で計２３失点。チームの窮状を象徴するような大敗に「悔しさを持った、覚えた選手もいるでしょうから」と語り始めた。昨季の王者を襲う春の試練。口調は次第に熱を帯びた。

「この後のシーズンでずっとその持ちながら、努力して、ゲームでそれを発揮するということでしょう」。敗戦から現在地を知り、求めるのはリベンジの気概。裏を返せば、それほどショッキングな敗戦でもあった。昨季、１２球団トップのチーム防御率を誇ったが、今季は苦しい展開が続く。

１６失点の大敗から一夜明け、ＤｅＮＡ打線の勢いを止めるのは難しかった。初回、中１２日で先発した茨木が、打者９人の猛攻を受けて６安打４失点。大山の満塁アーチで逆転した直後の三回には、先頭の佐野に同点弾を浴びた。六回は台頭を願う石黒が勝ち越し点を献上。再び同点とした後の八回には、ドリスが勝又に決勝打を浴びた。

１２日・中日戦で高橋が完封したのを最後に、チームは７試合連続で先発投手に勝ちがない。この間３勝４敗。リリーフで３敗を喫した。１２日の時点で２・４５だったチーム防御率は、１点近く上昇して３・４０。救援防御率も３・６１まで上がった。１点が勝敗に直結するリリーフの仕事。１７日からの中日３連戦はモレッタと、湯浅に２戦連続で勝ちが付き、リリーフの貢献が光る試合もある。ただ負傷の石井に不調の及川と昨季、無双を誇った２人の不在が重く響く。

ただ、成長途上のチーム。藤川監督は「準備」の大切さを語った。試合では「バッテリーでしょうね。もっともっと選手自身が、ゲームに対する研究とかね」と指摘。試合前には投手陣が、２日続けてマウンドをチェックしたことに「ブルペンより硬かったと表現していましたけど、本当にそれが事前の準備なのか、遅れているのか」と疑問を呈した。「力に変えるきっかけにしなければいけない」。敗戦から学んだ２試合を糧にして戦う。