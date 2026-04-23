「ＤｅＮＡ７−６阪神」（２２日、横浜スタジアム）

２連敗した中で、５番のバットが輝いた。阪神・大山悠輔内野手（３１）が、二回は左翼席へ反撃の２号ソロ、三回には一時逆転となる３号満塁弾。通算４本目の満塁弾で、自身４年ぶりとなる２打席連続本塁打。ただ勝利にはつながらず、チームは２カードぶりの負け越しとなり、藤川監督の通算１００勝目はお預けとなった。

横浜の夜空に描かれたアーチに３万１６２５人が酔いしれた。鳴りやまぬ歓声、熱狂の左翼席。大山は喜ぶナインに応える形で、ベンチへ向かって小さく右拳を握った。猛虎には、この男がいる。

３点を追う三回だ。無死満塁の絶好機から、好調の森下と佐藤輝が凡退し２死と追い込まれた。それでも、頼れる５番が控えている。大山は竹田が投じた初球１４７キロ外角直球を一閃（いっせん）。逆方向へ高々と舞い上がった白球は、青く染まる右翼席へ飛び込んだ。今季３号となる“お釣りなし”の逆転満塁弾。昨季９月５日・広島戦（甲子園）以来、自身プロ４度目のグランドスラムで試合をひっくり返した。

かねて前を打つ２人のサポートを重要視してきた背番号３。昨年オフには「２人がチャンスで凡退した後、そういうところで打つことで、凡退が空気みたいになる時もある。僕が福留さんとかに、そういうふうにやってもらったようにするのが仕事」と思いを明かしていた。この日も「それはもちろん、特に意識はしています」と大山。見事に体現した一発で、佐藤輝、森下に次いでリーグ３位タイに浮上する今季１３打点目を刻んだ。

反撃ののろしを上げたのも大山だった。初回に４点を先制される不穏な展開を、直後に振り払う。二回１死、１ストライクから低めカーブを完璧に捉えた。美しい弧を描いた打球は、虎党の待つ左翼席へ吸い込まれる２号ソロ。８試合ぶりの一発に「点を取られた後でしたし、１点を返すことができて良かったです」とうなずいた。２打席連発は２２年６月１７日・ＤｅＮＡ戦（甲子園）以来、実に４年ぶりだ。

だが、チームはシーソーゲームに敗れて今季２度目の２連敗。試合後の大山に笑顔はなかった。「もっと何かできたんじゃないかなという反省はあります。やっぱり勝つか負けるかなので。そういう意味では、あのホームランを勝ちにつなげていけるように、もう一回しっかりやっていきたい」。７戦連続安打＆３戦連続打点と、惜敗の中で主砲が放った光。「また明日（２３日）、一つ（白星を）取って帰れるようにしたい」。プロ１０年目を迎えた３１歳が、最強クリーンアップを支える。

◆大山の満塁弾はプロ４本目 大山の満塁本塁打はプロ通算４本目。過去３本は【１】２０年９月８日・ＤｅＮＡ戦（横浜）【２】同１８日・中日戦（ナゴヤドーム）【３】２５年９月５日・広島戦（甲子園）。また１試合複数本塁打は今回で１１度目で２打席連発は８度目。なお、自己最多は１試合３本塁打。