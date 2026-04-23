エールディヴィジ 25/26の第31節 テルスターとスパルタの試合が、4月23日03:00にブコ・シュタディオンにて行われた。

テルスターはセム・ファンデュイン（FW）、パトリック・ブルーワー（MF）、タイロン・オウス（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するスパルタはトビアス・ローリッセン（FW）、ミラン・ゾンネフェルト（FW）、フィト・ファンクローイ（MF）らが先発に名を連ねた。なお、スパルタに所属する三戸 舜介（MF）はベンチからのスタートとなった。

31分に試合が動く。スパルタのミッチェル・ファンベルゲン（FW）のアシストからミラン・ゾンネフェルト（FW）がヘディングシュートを決めてスパルタが先制。

しかし、33分テルスターが同点に追いつく。パトリック・ブルーワー（MF）のアシストからイェフ・ハルデフェルト（DF）がヘディングシュートを決めて1-1。試合は振り出しに。

ここで前半終了。1-1の同点でハーフタイムを迎えた。

70分、テルスターが選手交代を行う。タイリース・ノスリン（DF）からヨヘム・リターファンデカンプ（DF）に交代した。

72分テルスターが逆転。タイロン・オウス（DF）のアシストからセム・ファンデュイン（FW）がゴールを決めて2-1と逆転する。

さらに78分テルスターに貴重な追加点が入る。セドリック・ハテンブール（MF）のアシストからセム・ファンデュイン（FW）がゴールを決めて3-1。2点差に広げる。

79分、スパルタは同時に2人を交代。ジュリアン・バース（MF）、ミラン・ゾンネフェルト（FW）に代わりキャスパー・テルホ（FW）、三戸 舜介（MF）がピッチに入る。

87分、テルスターは同時に2人を交代。セム・ファンデュイン（FW）、タイロン・オウス（DF）に代わりイエラニ・セードルフ（MF）、ソウフィアネ・ヘトリ（FW）がピッチに入る。

その直後の88分テルスターが追加点。ソウフィアネ・ヘトリ（FW）のアシストからイエラニ・セードルフ（MF）がゴールで4-1。3点差となる。

その後もテルスターの選手交代が行われたがそのまま試合終了。テルスターが4-1で勝利した。

なお、スパルタに所属する三戸 舜介（MF）は79分から交代で出場した。

2026-04-23 05:00:25 更新