東京大学は、医学部付属病院で相次いだ汚職事件を受け、改革の具体策を公表した。

組織の悪弊を一掃し、信用を取り戻すことができるのか。これからが正念場だ。

改革の柱は、病院を医学部と切り離して大学本部の直轄とすることだ。問題が発生した場合にも、本部が素早く把握して対応できるようにする狙いがある。

東大では昨年１１月、東京都内の医療機器メーカーの製品を導入する見返りとして、このメーカーから寄付金を受け取った医学部准教授が収賄容疑で逮捕された。

今年１月には、大学院医学系研究科の教授が収賄容疑で逮捕されている。民間の団体と行う皮膚科の共同研究で便宜を図る見返りに、その団体から高級クラブや性風俗店で接待を受けていた。

教授と准教授は大学から懲戒解雇の処分を受けた。

不祥事が相次いだことを受け、東大は第三者委員会を設けて大学側の対応について検証した。

その報告書によると、大学の組織が縦割りで、学内の研究室や教員の間には、問題に気づいても互いに無関心なまま不正が温存される組織文化があったという。

皮膚科の共同研究を巡る事件について大学は一昨年９月、関係者の通報で問題を把握したが、警察から当事者への聴取を控えるよう要請されたことを理由に、内部調査を７か月も行わなかった。

当時の学内会議では、教授が性風俗店で接待を受けたことについて「目的は性感染症の調査のためと聞いている」といった発言が出て、これに異議を唱えた教員はいなかったとされる。

第三者委は、自浄作用や危機意識が不十分だと批判した。

内輪の論理がまかり通り、常識では理解しがたい発言が黙認されてしまっていた事実に驚く。

藤井輝夫学長は、今後の改革について発表した記者会見で「対応が後手に回ったことは重大なガバナンスの欠陥」と述べた。

改革策としてはこのほか、民間から資金を受ける場合、今後は学外の人材を加えた審査を行い、透明性を高めるという。改革を実行できているかどうかは、外部の有識者からチェックを受け、定期的に公表するとしている。

政府は、「国際卓越研究大学」を認定して、重点的な資金援助で先端的な研究を奨励している。東大も認定を申請したが、継続審査の扱いで保留されている。多額の公費を受けるのであれば、信頼に足る組織となることが必須だ。