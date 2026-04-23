サンクゼールの「燻しの香り引き立つ いぶりがっこタルタル」

具材に工夫を凝らしたタルタルソースが人気だ。ほどよい酸味や揚げ物といったさまざまな料理に合わせやすいことなどが支持されている。秋田の特産漬物いぶりがっこやショウガを素材にした商品、エビエキスを使ったタイプも登場している。（共同通信＝増井杏菜記者）

食のセレクトショップ「久世福商店」を展開するサンクゼール（長野県飯綱町）の「燻しの香り引き立つ いぶりがっこタルタル」は、秋田の特産漬物を具材に使った。マヨネーズはケンコーマヨネーズと共同開発し、卵の風味といぶりがっこの燻製香やぽりぽりとした食感が楽しめるように仕上げた。160グラム入りで販売価格は670円。

調味料を手がける大東食研（東京）の「D―SAUCE えびタルタルソース」は、エビを発酵・熟成させて作ったエビエキスやパウダーを取り入れた。町の洋食店が提供する味をイメージ。マヨネーズのこくと酸味に、エビの香ばしさを合わせた。エビフライなどにかけるのがおすすめという。200ミリリットル入りで参考価格は430円。

食品メーカーの丸和油脂（東京）の「岩下の新生姜入りタルタルソース」は、岩下食品（栃木県栃木市）とのコラボレーション商品だ。代表商品「岩下の新生姜」のみじん切りとペーストを使用し、やさしい辛みと爽やかな風味を味わえるようにした。唐揚げやフライドポテト、魚のムニエル、ピザのソースとしてもおすすめという。190グラム入りで販売価格は486円。（いずれも価格は変動する場合があります）

大東食研の「D―SAUCE えびタルタルソース」

丸和油脂の「岩下の新生姜入りタルタルソース」