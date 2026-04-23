「ＤｅＮＡ７−６阪神」（２２日、横浜スタジアム）

持ち味は出せたが、悔しさも残った。「７番・左翼」で２試合連続スタメンの阪神・福島圭音外野手は、念願のプロ初盗塁を決めるも、終盤に攻守で力を発揮できず。厳しい表情で球場を後にした。

ようやく決めた。二回、２死から中前打を放ち、３試合連続ヒット。続く坂本の初球でスタートを切ると、二塁へヘッドスライディング。３度目の挑戦でプロ初盗塁を成功させた。「初球に思い切っていけた」。昨季ファーム盗塁王に輝いた虎の韋駄天（いだてん）が、自慢の快足を見せた。

ただ、守備では一瞬の判断が失点につながってしまった。同点で迎えた、六回だ。１死一塁で牧の放ったライナー性の安打で、捕球時に一度、後ろに下がった。この間に一走が三塁へ進むと、続く代打・宮崎が犠飛を打ち上げ、勝ち越しを許した。七回には度会の放った、前方の飛球に果敢にダイブしたが捕り切れず。「捕らなくちゃ意味がない。結局落とした」。ガッツあふれるプレーは見せたが、球際で課題を残した。

再び同点で迎えた八回は、１死満塁の絶好機で打席に立ったが、遊ゴロに倒れ、このイニング無得点。直後に勝ち越され、試合が決まった。「チャンスで打てなかったのが今日の結果」と言葉を絞り出した。

福島にとって、悔しい一戦になったが、試合は待ってくれない。「明日またチームの力になれるようにやっていきたい」。経験を糧に、次こそやり返す。