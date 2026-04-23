◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人５―１中日（２２日・前橋）

巨人が２４年ドラ１・石塚裕惺内野手（２０）の初物づくしの活躍で、中日に快勝した。「３番・遊撃」でプロ初スタメン出場し、２回にプロ初の長打となる２点三塁打で初打点をマークした。投げては２５年ドラ１・竹丸和幸投手（２４）が５回６安打１０奪三振１失点の力投で３勝目。球団の新人左腕の２桁Ｋは、６７年ぶり２人目という快挙だった。チームは２連勝で貯金も今季最多タイの３とした。２４日からはＤｅＮＡとの３連戦（横浜）。進撃を続けていく。

群馬の夜空を、白球が駆けた。そのまま右翼フェンスを直撃すると、大歓声が巻き起こる。石塚は三塁上で両腕を突き上げた。視線の先では、先輩方がベンチで喜んでいる。すべてが新鮮だった。「素直にうれしかったです」。興奮を抑えるように、息を吐いた。

「３番・遊撃」でプロ初のスタメン出場。好機が追いかけてくるように巡ってきた。初回は無死二、三塁で見逃し三振。後続も倒れ、無得点に終わった。「１打席目で流れを止めてしまい悔しかった」。第２打席もチャンスだった。１点を先制し、なお２回２死一、三塁。外角高めの１１４キロカーブを捉えた。プロ初の長打となる２点三塁打で、プロ初打点もマークした。

激動の２日間だった。２１日の中日戦（長野）前の練習時、不動の遊撃手・泉口の顔面にフリー打撃の打球が直撃。脳しんとう特例措置で登録抹消となった。その頃、石塚は２軍の西武戦（Ｇタウン）で３号２ランを放つ活躍を見せていたが、チームを襲った不測の事態に５回の守備の途中で交代し、スタッフが運転する車で急きょ、長野へ移動。試合開始１分前、午後５時５９分に球場に到着した。

この日の朝、宿舎で食事会場に向かう際に、阿部監督とすれ違ってスタメン起用を伝えられた。「頑張ろうと思いました」。泉口が担ってきた「３番・遊撃」を務めることに「イズさんの代わりはなれないけど、しっかり自分のやるべきことはやろう」と決心。若手が多く起用された一戦で「隣を見たら浦田さんだったり、小浜さんがいたので、極度に緊張することなく」試合に入ることができた。

泉口とは春季キャンプ中の休日も一緒に練習し「シャープでした」と打撃を目に焼き付けた。初めて経験した３番の印象は―。「チャンスでめっちゃ回ってくる。そこで結果を出している泉口さんってすごい」。改めて巨人のレギュラーの偉大さを感じた。

２年目の今季、春季キャンプは１軍スタートもオープン戦で打率１割２分５厘と振るわず、３月２２日の楽天戦後、指揮官に降格を告げられた。「まだまだだったな。どんな時でも声だけは出して頑張ってこい」。下を向く暇はなかった。「どこでやろうと同じ。しっかりレベルアップできるように」。２軍で１５試合で打率２割９分８厘、３本塁打。自分の打撃を取り戻した。

チームにとって痛恨のアクシデントで回ってきた機会で、結果を残した。しかし快音は１度だけで、後はいずれも三振。「今日は４三振なので喜んでいいのか分からない。しっかり糧にして自分の成長につなげられたら」。たくさん得た収穫は、必ず生かしきる。（臼井 恭香）

◆石塚の激動の２日間３０時間

【２１日】

▽午後１時 ファーム・リーグ西武戦（Ｇタウン）に「３番・遊撃」で出場

▽同１５分 初回１死一塁で３号２ラン

▽午後２時６分 ５回１死の守備で途中交代

▽同２１分 球団スタッフの運転する車でＧタウン出発

▽午後５時５９分 １軍・中日戦の試合開始１分前に長野オリンピックスタジアム到着

▽午後７時４５分 ５回２死から代打で遊ゴロ

▽午後９時４０分 チームバスで長野を出発

▽午後１１時５０分 群馬・高崎の宿舎に到着

【２２日】

▽午後１時 チームバスで前橋の球場に到着

▽午後２時 試合前練習開始

▽午後６時 「３番・遊撃」でプロ初スタメン

▽同４５分 初長打、初打点となる２点適時三塁打