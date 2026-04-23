スノーボード・ハーフパイプ女子で２月のミラノ・コルティナ五輪４位の清水さら（ＴＯＫＩＯインカラミ）が２２日、都内で開かれた契約するヨネックスの祝賀会に出席した。４年後、３０年にフランス・アルプス地方で開催される冬季五輪へ「次は絶対にメダルを取りたい」とリベンジへの思いを口にした。

初の夢舞台は「人生で一番悔しい」大会になった。冬季五輪の日本女子最年少メダル獲得を目指したが、決勝１、２回目の試技はともに転倒。後がなくなった最終３回目でダブルコーク１０８０（縦２回転、横３回転）の女子では超高難度の高い技を決めたが、ルーチンの完成度を極めた銅の小野光希を上回れず、目標のメダル獲得に一歩届かなかった。

試合後の取材では、気丈に振る舞ったが、「大会であまり泣かないタイプなんですけど、五輪が終わって悔しくて泣いた。１回だけだけど」と会場で人知れず、悔し涙を流していた。

ミラノ五輪こそ、目標には届かなかったが、今季は１月の冬季Ｘゲームで初優勝するなど、Ｗ杯転戦２季目で成長を示した。それでも五輪の悔しさが口をつき「完成度」、「４方向」、「フィジカルトレーニング」と課題を挙げ、世の中がゴールデンウィークに入るタイミングで清水は、次のシーズンに向けて始動する。

３月にシーズンを終え、現在は短いオフ期間。今春、高校２年生になり、五輪に専念していた分、長い時間を過ごせなかった同級生とのＪＫライフを充実させる。授業に出たり、放課後には「タピオカを飲んだり…週３で」とハマっているという。五輪を終え、心機一転、髪も１０センチほど切ってパーマをかけた。一段と大人びた雰囲気の若きエース格は、さらに成長した姿で４年後の舞台に立つ。