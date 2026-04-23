◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人５―１中日（２２日・前橋）

中日のドラフト２位・桜井頼之介投手が、３回６安打４失点（自責３）で今季２敗目。自身３度目の先発も、プロ初勝利はお預けとなった。

立ち上がりからリズムを作れなかった。初回は２連打と四球で２死満塁としたが、ピンチをしのいだ。だが、２回だった。先頭の平山をストレートの四球で歩かせると、竹丸のプロ初安打となる中前打で１死一、三塁とピンチを招いた。続く佐々木に１４０キロの変化球を右前に運ばれて、先制点を与えた。なおも２死一、三塁から、石塚に右翼フェンス直撃の２点三塁打を浴びて、追加点を奪われた。２死三塁で迎えたダルベックの打ち上げた打球は、強風にあおられ、内野陣が“お見合い”する間に、マウンド付近に落ちた。記録は一塁・阿部の失策となり、その間に４点目を献上した。

“３度目の正直”とはならなかったルーキー右腕は、「役割を果たせなくて、悔しい。四球から打たれる。毎回そうなので、もうちょっと考えて野球したい」と猛省した。