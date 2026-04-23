オリックスが２５年７月４日以来、２９２日ぶりの単独首位に立った。「一年間、投げ抜くことが大事だと思う。一喜一憂しないように」。まだ２２試合を消化しただけ。７回１失点で開幕２連勝を飾った曽谷は「来週、しっかり勝てるように」と表情を引き締めた。

今季初登板だった１４日の西武戦（京セラＤ）で初白星。うれしいメッセージが届いた。「初勝利、おめでとう。野球を楽しんで！」。３月のＷＢＣで出会った菊池（エンゼルス）からだった。大会期間中には、サイン入りで著書もプレゼントしてくれた偉大な先輩だ。

勝利した翌日は宮城と顔を合わせ、祝福の握手を求められた。左肘の負傷で離脱しているエース。笑みを浮かべながら、ねじるように右手を差し出してくれた。同じ左腕として尊敬できる１学年下の後輩。明るく振る舞おうとする姿に、胸が熱くなった。この日はわずか２安打、９奪三振と圧倒。岸田監督を「素晴らしい投球」と、うならせた。試合後も「切り替えて」と強調した向上心の塊。容易には崩れない。（長田 亨）