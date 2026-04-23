実写映画『ブルーロック』チームZ vs チームV、運命の一戦を描いた最新予告解禁 畑芽育が帝襟アンリ役で参戦
人気サッカー漫画を実写映画化した『ブルーロック』（8月7日公開）の最新予告映像が解禁され、チームZとチームVが激突する“負ければ即脱落”の運命の一戦が初公開された。あわせて、畑芽育が帝襟（ていえり）アンリ役を演じることも発表された。
【動画】実写映画『ブルーロック』サッカープレイが追加された予告映像
本作は、原作・金城宗幸、作画・ノ村優介による同名漫画（講談社「週刊少年マガジン」連載）をもとに、日本をワールドカップ優勝へ導くストライカーを育成する、日本フットボール連合による極限プロジェクト「青い監獄（ブルーロック）」を舞台に描くサバイバルドラマ。全国から集められた300人の高校生FW（フォワード）たちが、生き残りをかけてし烈なサバイバルを繰り広げる物語。
解禁された映像では、“ブルーロック”の最高責任者・絵心甚八（えご・じんぱち／窪田正孝）がモニタールーム（指令室）から監視する中、高橋文哉演じる主人公・潔世一（いさぎ・よいち）率いるチームZと、K（＆TEAM）演じる凪誠士郎（なぎ・せいしろう）を擁するチームVが激突。敗北すれば即脱落という極限状況の中、ストライカーたちのエゴがぶつかり合う白熱の試合が描かれる。
櫻井海音演じる蜂楽廻（ばちら・めぐる）や、高橋恭平（なにわ男子）演じる千切豹馬（ちぎり・ひょうま）のプレーシーンも収められ、スピード感あふれるサッカー描写が見どころとなっている。
また、今回発表された畑が演じる帝襟アンリは、日本フットボール連合の新入職員であり、絵心の右腕として物語を支える人物。畑は「国内外で多くの方に愛されている作品であり、実写化への期待の大きさを感じる中で緊張や不安もありましたが、それ以上にこの作品に参加できることをとても光栄に思います。原作の魅力を大切にしながら、その世界観を誠実にお届けできていたらうれしい」とコメントしている。
本作の制作には、『キングダム』シリーズや『国宝』、『SAKAMOTO DAYS』などを手がける制作会社「CREDEUS」が参加。アニメ、ゲーム、舞台と広がり続ける人気コンテンツが、ついに実写映画としてどのような熱狂を生むのか注目される。
■畑芽育（帝襟アンリ役）のコメント（全文）
この度、映画「ブルーロック」にて帝襟アンリ役を務めさせていただきます。国内外で多くの方に愛されている作品であり、実写化への期待の大きさを感じる中で緊張や不安もありましたが、それ以上にこの作品に参加できることをとても光栄に思います。撮影現場は常に高い集中力に包まれながらも、作品に真摯に向き合う皆様の姿に支えられ、丁寧に役と向き合うことができました。
私が演じたアンリは、窪田正孝さん演じる絵心甚八とご一緒する時間が多く、近くで窪田さんのお芝居に触れ、多くの学びを得ることができました。原作の魅力を大切にしながら、その世界観を誠実にお届けできていたらうれしいです。
■松橋真三プロデューサー（CREDEUS）のコメント
かわいいからと言って、帝襟アンリを甘く見てはいけない。
何せ、絵心甚八にオファーしブルーロックプロジェクトを立ち上げた張本人なのだから。日本フットボール連合の新入職員ながら、組織に意見することを恐れず、企画力と実行力を持ち、己の信じる道を突き進む改革者。彼女もまた強烈なエゴイストです。
自分もこんな人間になりたいと憧れる方もたくさんいると思います。
そんなアンリを畑芽育さんなら、真っ直ぐに演じてくれるのではないかと思い、オファーさせていただきました。
奥ゆかしくも、瞳の奥に強い光を宿し、情熱を持って演技に挑む姿に感銘しました。そして、絵心甚八との掛け合いも息がぴったりで、皆様に楽しんでいただけると確信しております！
【動画】実写映画『ブルーロック』サッカープレイが追加された予告映像
本作は、原作・金城宗幸、作画・ノ村優介による同名漫画（講談社「週刊少年マガジン」連載）をもとに、日本をワールドカップ優勝へ導くストライカーを育成する、日本フットボール連合による極限プロジェクト「青い監獄（ブルーロック）」を舞台に描くサバイバルドラマ。全国から集められた300人の高校生FW（フォワード）たちが、生き残りをかけてし烈なサバイバルを繰り広げる物語。
櫻井海音演じる蜂楽廻（ばちら・めぐる）や、高橋恭平（なにわ男子）演じる千切豹馬（ちぎり・ひょうま）のプレーシーンも収められ、スピード感あふれるサッカー描写が見どころとなっている。
また、今回発表された畑が演じる帝襟アンリは、日本フットボール連合の新入職員であり、絵心の右腕として物語を支える人物。畑は「国内外で多くの方に愛されている作品であり、実写化への期待の大きさを感じる中で緊張や不安もありましたが、それ以上にこの作品に参加できることをとても光栄に思います。原作の魅力を大切にしながら、その世界観を誠実にお届けできていたらうれしい」とコメントしている。
本作の制作には、『キングダム』シリーズや『国宝』、『SAKAMOTO DAYS』などを手がける制作会社「CREDEUS」が参加。アニメ、ゲーム、舞台と広がり続ける人気コンテンツが、ついに実写映画としてどのような熱狂を生むのか注目される。
■畑芽育（帝襟アンリ役）のコメント（全文）
この度、映画「ブルーロック」にて帝襟アンリ役を務めさせていただきます。国内外で多くの方に愛されている作品であり、実写化への期待の大きさを感じる中で緊張や不安もありましたが、それ以上にこの作品に参加できることをとても光栄に思います。撮影現場は常に高い集中力に包まれながらも、作品に真摯に向き合う皆様の姿に支えられ、丁寧に役と向き合うことができました。
私が演じたアンリは、窪田正孝さん演じる絵心甚八とご一緒する時間が多く、近くで窪田さんのお芝居に触れ、多くの学びを得ることができました。原作の魅力を大切にしながら、その世界観を誠実にお届けできていたらうれしいです。
■松橋真三プロデューサー（CREDEUS）のコメント
かわいいからと言って、帝襟アンリを甘く見てはいけない。
何せ、絵心甚八にオファーしブルーロックプロジェクトを立ち上げた張本人なのだから。日本フットボール連合の新入職員ながら、組織に意見することを恐れず、企画力と実行力を持ち、己の信じる道を突き進む改革者。彼女もまた強烈なエゴイストです。
自分もこんな人間になりたいと憧れる方もたくさんいると思います。
そんなアンリを畑芽育さんなら、真っ直ぐに演じてくれるのではないかと思い、オファーさせていただきました。
奥ゆかしくも、瞳の奥に強い光を宿し、情熱を持って演技に挑む姿に感銘しました。そして、絵心甚八との掛け合いも息がぴったりで、皆様に楽しんでいただけると確信しております！