女優の井桁弘恵（29）が22日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（火曜後9・00）に出演。疑り深いためにしてしまう行動を明かした。

この日のテーマは「ダマされやすい女と疑り深い女」。疑い深いという井桁は、引っ越しをしたが「やっぱり不安になっちゃって」と、「5万円くらいの業務用盗聴発見器みたいなのを」購入。「それをもう、夜な夜な2時間くらいかけて。それくらいしないと気が済まないんですよね」と語った。

また、風呂の点検口も「誰か見てるんじゃないか」と気になり、開けて確認したりしているため「家でも休まらない」と告白した。

盗聴器についてタレントの若槻千夏が「昔、アイドルイベントをすると、ぬいぐるみのプレゼントに大体入っていました。だからマネジャーさんが（検査して）ピーって鳴らないやつを渡すみたいな感じで。それで、持って帰らないほうがいいってめっちゃ言われてました」と言うと、井桁も以前もらったぬいぐるみの中に固いものが入っており、恐る恐る開けてみると磁石が入ってたと笑いながら語った。

出先でも気にするのか？と聞かれると「お店での会話が凄く気になっちゃって。テーブルの下に盗聴器があるんじゃないかって。芸能人とか、テレビの話をするってなった時に、そのワードを出しちゃうと、もし盗聴されていたら特定されちゃうから、携帯で写真を出して“この人がさ”ってやって会話をするぐらい、証拠をいかに残さないかっていうのを…」と語ると、MCのお笑いコンビ「くりぃむしちゅー」の上田晋也から「そんなに聞かれちゃまずい話ばっかりしているの？」と突っ込まれ、苦笑していた。