ＮＹ各市場 ４時台 ダウ平均は２０９ドル高 シカゴ日経平均先物は５万９７１５円
NY株式22日（NY時間15:08）（日本時間04:08）
ダウ平均 49359.06（+209.68 +0.43%）
ナスダック 24583.71（+323.75 +1.33%）
CME日経平均先物 59715（大証終比：-85 -0.14%）
欧州株式22日終値
英FT100 10476.46（-21.63 -0.21%）
独DAX 24194.90（-75.97 -0.31%）
仏CAC40 8156.43（-79.29 -0.96%）
米国債利回り
2年債 3.792（+0.013）
10年債 4.293（+0.001）
30年債 4.901（+0.001）
期待インフレ率 2.397（+0.015）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.008（+0.004）
英 国 4.909（+0.025）
カナダ 3.474（-0.009）
豪 州 4.957（+0.050）
日 本 2.391（+0.005）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝92.95（+3.28 +3.66%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4761.20（+41.60 +0.88%）
ビットコイン（ドル）
78750.13（+3026.18 +4.00%）
（円建・参考値）
1255万9071円（+482615 +4.00%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 49359.06（+209.68 +0.43%）
ナスダック 24583.71（+323.75 +1.33%）
CME日経平均先物 59715（大証終比：-85 -0.14%）
欧州株式22日終値
英FT100 10476.46（-21.63 -0.21%）
独DAX 24194.90（-75.97 -0.31%）
仏CAC40 8156.43（-79.29 -0.96%）
米国債利回り
2年債 3.792（+0.013）
10年債 4.293（+0.001）
30年債 4.901（+0.001）
期待インフレ率 2.397（+0.015）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.008（+0.004）
英 国 4.909（+0.025）
カナダ 3.474（-0.009）
豪 州 4.957（+0.050）
日 本 2.391（+0.005）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝92.95（+3.28 +3.66%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4761.20（+41.60 +0.88%）
ビットコイン（ドル）
78750.13（+3026.18 +4.00%）
（円建・参考値）
1255万9071円（+482615 +4.00%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ