NY株式22日（NY時間15:08）（日本時間04:08）
ダウ平均　　　49359.06（+209.68　+0.43%）
ナスダック　　　24583.71（+323.75　+1.33%）
CME日経平均先物　59715（大証終比：-85　-0.14%）

欧州株式22日終値
英FT100　 10476.46（-21.63　-0.21%）
独DAX　 24194.90（-75.97　-0.31%）
仏CAC40　 8156.43（-79.29　-0.96%）

米国債利回り
2年債　 　3.792（+0.013）
10年債　 　4.293（+0.001）
30年債　 　4.901（+0.001）
期待インフレ率　 　2.397（+0.015）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.008（+0.004）
英　国　　4.909（+0.025）
カナダ　　3.474（-0.009）
豪　州　　4.957（+0.050）
日　本　　2.391（+0.005）

NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝92.95（+3.28　+3.66%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4761.20（+41.60　+0.88%）

ビットコイン（ドル）
78750.13（+3026.18　+4.00%）
（円建・参考値）
1255万9071円（+482615　+4.00%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ