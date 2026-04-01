開催：2026.4.23

会場：トロピカーナ・フィールド

結果：[レイズ] 6 - 1 [レッズ]

MLBの試合が23日に行われ、トロピカーナ・フィールドでレイズとレッズが対戦した。

レイズの先発投手はニコラス・マルティネス、対するレッズの先発投手はブランドン・ウィリアムソンで試合は開始した。

2回裏、6番 ベン・ウィリアムソン 2球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでレイズ得点 TB 1-0 CIN、7番 チャンドラー・シンプソン 3球目を打ってライトへの犠牲フライでレイズ得点 TB 2-0 CIN、1番 ヤンディ・ディアス 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでレイズ得点 TB 3-0 CIN

3回裏、3番 フニオール・カミネロ 3球目を打って右中間スタンドへのホームランでレイズ得点 TB 4-0 CIN

5回表、9番 Ｐ.Ｊ. ヒギンズ 3球目を打ってライトへの犠牲フライでレッズ得点 TB 4-1 CIN

5回裏、4番 ライアン・ビレード 初球を打ってライトへのタイムリーヒットでレイズ得点 TB 5-1 CIN

7回裏、3番 フニオール・カミネロ 4球目を打ってショートゴロ 3塁ランナーは本塁へでレイズ得点 TB 6-1 CIN

試合は6対1でレイズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はレイズのニコラス・マルティネスで、ここまで1勝1敗0S。負け投手はレッズのブランドン・ウィリアムソンで、ここまで2勝2敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-23 04:30:28 更新