ボートレース大村の「ルーキーシリーズ第9戦 スカパー！・JLC杯オール進入固定」は最終日、いよいよ12Rで優勝戦だ。

目下7連勝中の飛田で堅い。スリットからグイッと伸びる上に、回り足もかなりいい部類。準優11Rの再現なら今年初Vへ待ったなしだ。津田もかなり足はいい。自身10回目の優出で初優勝が懸かっている。捲り差しにいける操縦性もあるので注目しておきたい。キャリアでリードする若林はうまく差してどこまで接近できるか。宮田はカドからブイ際を突いて上位争いへ浮上する。

＜1＞飛田江己 足は変わらずいい。4日目後半からチルトをマイナスに下げたけど、伸びは落ちていないし、回り足が良くなった。全体的に上位。スタート勘も大きくズレていない。

＜2＞若林義人 夜は回転がズレて乗りにくかったです。出足、回り足には二重丸を付けられるけど、伸びは来ない。今年は運がいい。

＜3＞津田陸翔 足は完璧に近い。チルト3度の人より展示タイムが出ているし、伸びは凄くいい。強出足もある。選手になってからトータルで見ると一番いい。

＜4＞宮田龍馬 出足は若干良さそう。伸びはちょっと弱いので、課題は行き足から伸びですね。展開を突けるようにはしたい。F持ちなので0台は行けない。

＜5＞鰐部太空海 特徴はない。1周1マークは乗れたけど、道中は波に負ける感じ。優勝戦に乗れたのはたまたまです。上の人とは差があり過ぎる。

＜6＞島川海輝 予選中より仕上がりは良かったけど、優勝戦メンバーに入ると見劣りますよ。出ている人が凄いです。