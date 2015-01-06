お笑いコンビ「千鳥」のノブ（46）が22日に放送された日本テレビ「千鳥かまいたちゴールデンアワー」（水曜後8・00）に出演。MCを務めるにあたって、自身の体型やルックスにおいて心がけている「あるこだわり」を明かした。

この日は「ダイエットはつらいよSP」と題し、すぐ太ってしまう芸能人が集合。「MCにデブがいない理由」という話題になり、ノブはダイエットをしているのかを聞かれた。

これに対し、ノブは「俺はダイエットというか、MCをするにあたって、できるだけシンプルな人間であろうと思っている」と心がけていることを明かした。

続けて、自身のセンター分けのヘアスタイルを指して「何?この髪型」と自虐的にいじると、かまいたち・濱家隆一は「よぉそんなシンプル（な髪型）で芸能界戦ってますね」と鋭くツッコミ。さらにノブが「目とかもシンプルやろ?」と畳み掛け、相方の大悟も「シンプル〜。体重も身長もシンプル〜」と追従した。

ノブは最後に「これぞ日本人って…その…任天堂とかの『初期設定の顔』をしてるやん」と自らを分析。その絶妙な例えに、スタジオは爆笑の渦に包まれた。