インスタグラムで第2子妊娠を報告

バレーボール女子の元日本代表・江畑幸子さんが22日、自身のインスタグラムを更新し、第2子を妊娠していることを報告した。夫と安産祈願に訪れた幸せ溢れる2ショットを公開すると、代表仲間やファンから祝福が殺到した。

江畑さんはインスタグラムに「安産祈願に行ってきました 今年の夏に家族が増える予定です 元気な赤ちゃんに会えるのがドキドキ、ワクワク、楽しみで」とし、「#安産祈願 #妊娠7ヶ月 #三人家族もあと少し #四人家族もよろしくね」と添えた。

ヴィクトリーナ姫路でコーチを務める夫の高橋駿氏との写真を公開。代表仲間の木村沙織さんから「わー おめでとうー」、狩野舞子さんから「いい写真 新しい家族楽しみだね」、石井優希さんから「エバさんおめでとうございますっ」とのコメントが届いたほか、フォロワーからも祝福が殺到した。

「おめでとうございます」

「おおおおめでとうございます！！！」

「あと少しの妊婦生活＆一人っ子、うーんと楽しんでね」

「おめでとうございます。母子共健康に出産を迎えて下さい」

江畑さんは2012年ロンドン五輪に出場し、銅メダル獲得に貢献。2021年に現役を引退し、ヴィクトリーナ姫路などでコーチを務めた高橋駿さんと結婚。その後、第1子となる長女を出産していた。



（THE ANSWER編集部）